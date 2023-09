Anže potrebuje pomoč: zaradi pokvarjenega dvigala ne more iz hiše

Anže Zorman , ki zadnje štiri tedne lahko nebo gleda le skozi okno, je prej komaj čakal, da bo lahko dneve preživljal zunaj. "Velikokrat greva z očijem, on s kolesom, jaz pa z vozom," razlaga 21-letnik s cerebralno paralizo in dodaja, da gresta z mamo še dlje, tudi do Domžal na sladoled.

Zdaj je že štiri tedne obsojen na zgornje nadstropje hiše, saj je bilo dvigalo, ki ga je uporabljal, v poplavah do polovice zalito. "Elektro omarca in sam motor, hidravlika, ki dviguje dvigalo gor, je bilo vse totalno v vodi," razlaga Anžetov oče. Njegova največja želja je, da bi popravili dvigalo in tako čim prej pridejo do kombija, da bo Anže lahko šel čim prej v šolo.

Več ur je bil tako v vodi tudi kombi, ki ga uporabljajo za prevoze Anžeta, povsem je uničeno tudi pritlično stanovanje Simonovega brata, prostovoljnega gasilca, ki mu je življenje rešil klic na intervencijo, sicer bi ostal ujet v stanovanju. Neskončno je hvaležen šmarskim gasilcem, ki so jim pomagali med in po poplavah, med evakuacijo so celo odnesli Anžeta iz hiše. "Ni važno kdaj ali katero uro, tu so bili ves čas. Z besedami se jim ne znam zahvaliti in v bistvu bom vedno njihov dolžnik," še pripoveduje Simon.

Anžetu in družini poleg poslanega SMS-sporočila ali klica lahko pomagate tudi z donacijo na TRR Zveze prijateljev Mladine Moste-Polje, s posebnim sklicem prav za družino Zorman.