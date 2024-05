Poplave: ministrstvo 32 podjetjem priznalo škodo v višini 69 milijonov evrov

Ministrstvo je 32 podjetjem, ki jim je izdalo odločbe, priznalo škodo v skupni višini dobrih 69 milijonov evrov, odobrilo pa povračilo v skupni višini 36,9 milijona evrov. Kot so pojasnili na ministrstvu, jim bodo izplačana sredstva v višini 24,7 milijona evrov, saj so 10 odstotkov vrednosti škode že prejeli v obliki predplačil, ki so bila izplačana konec lanskega leta.

Dokazila o dejanski škodi je do roka sicer poslalo 982 podjetij. To predstavlja nekaj več kot 79 odstotkov od 1239 oškodovancev, ki so prijavili škodo. Od 985 oškodovancev, ki so prejeli predplačila, pa jih je dokazila poslalo 809, so konec aprila pojasnili na ministrstvu.

Z ministrstva so medtem danes sporočili še, da so že prejšnji teden, 21., 22. in 24. maja, izvedli tudi izplačila pomoči za škodo v gospodarstvu v neurjih maja in julija lani. Izplačilo v skupnem znesku 88.063 evrov je prejelo 12 oškodovancev, ki so utrpeli škodo v naravni nesreči med 14. in 23. majem lani. Šest oškodovancev je prejelo izplačilo v skupnem znesku 355.412 evrov za škodo v naravni nesreči med 12. in 13. julijem, 10 pa jih je prejelo izplačilo v skupnem znesku 290.520 evrov, in sicer za škodo, ki so jo utrpeli med 17. in 25. julijem.

Izplačila so prejeli oškodovanci, ki so izpolnjevali vse pogoje ter so ministrstvu predložili vlogo in ustrezna dokazila, so še pojasnili na ministrstvu.