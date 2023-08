Poplave na novo zarisale pokrajino: še leta pogled ne bo takšen, kot nekoč

Ena bolj pretresljivih podob "prej in potem" prihaja s Prevalj. Hiša družine Fužir je dobro prestala prvi udarec narave, a reka Meža se ni predala ob prvih sončnih žarkih, hišo je spodjedla in odnesla šele tri dni po neurju. "Če bi pomislili, da se nam bo hiša zrušila, bi reševali spomine, ne materialne stvari. Ampak v hiši so ostali vsi spomini," pravi Erika Fužir .

Na središča Črne prav tako ostaja le spomin. Lično urejeno krožišče in cerkev. Center se je v času poplav spremenil v reko, zaradi vsega blata in mehanizacije pa je še danes videti praktično kot gradbišče.

Še mesece, če ne celo leta, bo gradbišče tudi v Strugah pri Lučah. Znak za naselje Raduha je danes bolj kot ne prekrit z zemljo in naplavinami. Številne hiše, postavljene med cesto in Savinjo, so pristale na otokih. Svojo hišo, kot je izgledala nekoč, pokaže tudi domačinka Irena. Danes je pogled popolnoma drugačen. "Vsi so gledali in mislili, da me ni več. Mislili so, da sem še vedno v zgornji etaži," pravi Irena.