Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so do okoli 9. ure na območju občine Piran zabeležili 19 prijav dogodkov, povezanih s poplavami. Aktivirali so poklicno gasilsko enoto in dve prostovoljni gasilski društvi. Težave imajo tudi v občini Izola, kjer sta bili prijavljeni dve intervenciji. Posredovali sta poklicna gasilska enota in prostovoljno gasilsko društvo. Kot je pojasnil hidrolog Janez Polajnar z Agencije RS za okolje (Arso), je v preteklih 48 urah na območju slovenske Istre padlo več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter. Tla so bila zaradi predhodnih padavin že močno namočena, zato dodatna voda ni mogla hitro odtekati. Poplavljanje ulic v Piranu je posledica kombinacije razlivanja morja in vremenskih vplivov oziroma obilnih padavin.

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Po besedah poveljnika Gasilske brigade Koper Andreja Bolčiča so se intervencije začele vrstiti okoli 7. ure zjutraj, predvsem na območju piranske občine. Gasilci so posredovali zaradi razlitij vode, poplavljenih blokov in stanovanj ter neprevoznih cest. Na terenu je bilo približno 60 gasilcev iz prostovoljnih gasilskih društev piranske občine in Gasilske brigade Koper, pri spremljanju razmer pa je sodelovalo tudi okoli deset pripadnikov civilne zaščite. "Intervencije rešujemo po prioritetah. Upamo, da se bo vreme v prihodnjih urah umirilo in da bo voda z najbolj prizadetih območij lahko odtekla," je za STA povedal Bolčič. Piranski gasilci so posredovali na več lokacijah v občini, med drugim na Oljčni poti v Piranu. Kot so pojasnili, se je zemeljski plaz sprožil v zgodnjih jutranjih urah, ko se je zemljina vsula z zasebnega zemljišča. Območje so že sanirali, cesta pa naj bi bila po informacijah gasilcev znova prevozna. Intervencije na drugih lokacijah po občini se nadaljujejo. Poleg poplavljenih stanovanj gasilci obravnavajo tudi več manjših plazov, ki so se sprožili zaradi razmočenega terena. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje gasilske enote do 9.10 niso poročale o poškodovanih osebah.

Vodotoki naraščajo