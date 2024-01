Poplave niso povzročile višje vrednosti svinca v krvi otrok

Na NIJZ ugotavljajo, da je bil odziv na vabila precej slabši, kot so bili vajeni do zdaj ob utečenih testiranjih, ki so jih izvajali v spomladansko-poletnem času. Skupaj se je odzvalo zgolj dobrih 16 odstotkov vabljenih otrok. Proporcionalno je bil odziv nad 20 odstotkov samo v občini Mežica, številčno pa je prišlo največ otrok, to je 31, iz občine Dravograd.

Vabila na odvzeme krvi je NIJZ poslal 583 otrokom, prejeli so 110 rezultatov, nakar so po pregledu izločili kar 14 rezultatov, ki niso ustrezali kriterijem. Vzorce krvi so namreč oddali tudi bratje in sestre kandidatov, ki pa glede starosti niso ustrezali prej postavljenim kriterijem za odvzem.

Ravenska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je na novembrske odvzeme krvi povabila otroke v starosti od 24 do 48 mesecev, ki imajo stalno bivališče v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd. Te občine so avgusta lani poleg ujme prizadele še naplavine mulja, onesnaženega s težkimi kovinami.

"Ocenjujemo, da bi slabši odziv lahko bil posledica več dejavnikov – testiranje smo na območju štirih občin izvajali že v poletnem času, ljudje so nekoliko manj motivirani, vzorčenje je bilo po poplavah izvedeno z zamikom in precej vabljenih živi oddaljeno od poplavljenih območij," so ocenili na ravenski območni enoti NIJZ.

Iz rezultatov niso razbrali kakšnih posebnosti. Dva otroka sta imela vrednosti svinca v krvi nad 100 mikrogramov na liter krvi, a pri obeh, kot so razložili na NIJZ, rezultat težko povezujejo z vplivom poplav, prej s poklicno izpostavljenostjo staršev.

Mediana je znašala 21 mikrogramov na liter krvi in v nobeni občini ni presegala 30 mikrogramov na liter, nekoliko višja je bila v Zgornji Mežiški dolini, najnižja pa v občini Dravograd, kjer je znašala 13 mikrogramov na liter. V občini Dravograd pri nobenem otroku vrednost ni presegala 50 mikrogramov na liter, tudi sicer pa je bilo od skupno 96 rezultatov kar 89 nižjih do 50 mikrogramov na liter, so še navedli pri NIJZ, kjer spremljanje vrednosti svinca v krvi otrok načrtuje tudi v prihodnje.

Doslej je vsako leto v pomladno-poletnem času potekal odvzem krvi triletnikom iz občin Črna na Koroškem in Mežica oz. iz obeh občin Zgornje Mežiške doline, dodatno pa so vsebnosti preverjali še vsakih pet let v prevalenčnih študijah z vključenimi otroki širšega nabora starosti iz omenjenih dveh občin. Hkrati so bili v prevalenčne študije za primerjavo vedno vključeni tudi triletniki s Prevalj in Raven na Koroškem, ne pa tudi iz Dravograda, ki so bili tokrat k odvzemom krvi vabljeni prvič.

Zadnjo prevalenčno študijo je NIJZ izvedel na podlagi spomladi lani odvzetih vzorcev krvi. Lanska študija je pokazala, da so bile povprečne vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline najnižje od začetka meritev. Primerjalno pa so slabši rezultati pri triletnikih.

Lani spomladi se je sicer na raziskavo odzvalo 52,8 odstotka vabljenih iz Zgornje Mežiške doline in 30,3 odstotka vabljenih iz Spodnje Mežiške doline, kar je bil najslabši odziv do tedaj.