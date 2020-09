Poplave, plazovi ... gasilci so imeli polne roke dela

Včeraj je vremenska fronta z obilnim deževjem prizadela predvsem območje Primorske, v popoldanskih urah tudi območje Koroške. Na območjih občin Ajdovščina, Cerkno, Črna na Koroškem, Domžale, Dravograd, Hoče-Slivnica, Izola, Jesenice, Koper, Lendava, Maribor, Mengeš, Miren-Kostanjevica, Mozirje, Nova Gorica, Prevalje, Puconci, Rače-Fram, Ravne na Koroškem, Renče-Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Sevnica, Slovenj Gradec, Šempeter-Vrtojba, Šentilj in Tolmin je bilo skupaj zabeleženih 121 dogodkov, so sporočili iz Centra za obveščanje RS.

V večini primerov je meteorna voda ogrožala in zalivala prostore objektov, zaradi razmočenega terena in vetra so se podirala drevesa, meteorna voda je zalila tudi posamezne dele vozišč.

Sprožilo se je tudi šest zemeljskih plazov, ki ogrožajo objekte. Na intervencijah so posredovali gasilci iz 34 gasilskih enot, od tega iz šestih poklicnih enot in 28 prostovoljnih gasilskih društev.