Poplave poškodovale 12 vrtcev in 19 osnovnih šol, pouk 1. septembra bo

Po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje je bilo v poplavah poškodovanih 12 vrtcev, 19 osnovnih šol in pet srednješolskih zavodov. Večinoma sicer ne gre za resnejše poškodbe, tako da lahko s poukom v vseh šolah pričnejo že 1. septembra. Nekaj težav je le z dostopom do nekaterih šol, in sicer zaradi poškodovanih cest, dve šoli poročata o težavah pri oskrbi s pitno in komunalno vodo. Kot so sporočile občine, bodo šole iskale najboljše možne rešitve za posamezne učence.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je vrtce, osnovne in srednje šole ob nedavnih uničujočih poplavah pozvalo, da sporočijo morebitno škodo na infrastrukturi, kot tudi ostale izzive pri organizaciji delovnega procesa, ki so posledica naravne nesreče. Po najnovejših podatkih so poplave poškodovale 12 slovenskih vrtcev, in sicer Zasebni vrtec Hiša otrok Montessori svet (Celje), Vrtec Črna na Koroškem, več enot vrtca Domžale, zasebna vrtca Sončen in Zarja v Kamniku, Vrtec Komenda, Vrtec Miškolin (Ljubljana), Vrtec Ljutomer, Vrtec Polhov Gradec, Vrtec Šentjur, Vrtec Trzin in enoto Gobica Vrtca Mengeš. Pri tem je bil zaradi hujših posledic oviran oziroma onemogočen le vzgojno-izobraževalni proces v enoti Gobica Vrtca Mengeš. Otroci in zaposleni so začasno prerazporejeni po nadomestnih lokacijah, med drugim je prostore zagotovila tudi Osnovna šola Mengeš.

icon-expand Vrtec FOTO: Shutterstock

Poškodovanih 19 osnovnih šol Po zadnjih informacijah ministrstva so poplave poškodovale infrastrukturo 19 osnovnih šol po Sloveniji. To so Osnovna šola Apače, Osnovna šola Davorina Jenka (Cerklje na Gorenjskem), Osnovni šoli Žerjav in Črna na Koroškem (oboje Črna na Koroškem), Osnovna šola Ivana Tavčarja (Gorenja vas - Poljane), Osnovna šola Franca Kocbeka (Gornji Grad), Osnovna šola 27. julija (Kamnik), Osnovna šola Komenda - Moste, Osnovna šola Mengeš, Osnovna šola Nazarje, Osnovna šola Franja Goloba (Prevalje), Osnovna šola Ivana Groharja v Podlubniku in POŠ Bukovščica (obe Škofja Loka), Osnovna šola Bratov Letonja (Šmartno ob Paki), Osnovna šola Trzin, Podružnična osnovna šola Kovor (Tržič), Podružnična osnovna šola Socka (Vojnik) in Osnovna šola Vuzenica. Kljub nastali škodi lahko s poukom v vseh poškodovanih šolah pričnejo že 1. septembra. V Tretji osnovni šoli Slovenj Gradec in Osnovni šoli Simona Jenka v Kranju bodo zaradi adaptacijskih del v prvih dneh pričeli pouk v obliki dejavnosti na prostem oziroma v nadomestnih prostorih po dogovoru z občinami. Na ministrstvu so prejeli obvestilo ene izmed šol, da strokovnjaki ugotavljajo uničenje podov v pritličnih učilnicah in bodo delo na začetku šolskega leta prilagodili v kombinaciji izvajanja pouka v matičnih učilnicah z dnevi dejavnosti.

Ponekod težave z dostopom do šole, drugod tudi težave pri oskrbi s pitno vodo V nekaterih primerih (Črna na Koroškem) so se pojavili izzivi pri dostopu do šole, in sicer s strani učencev, ki živijo na močno poškodovanih območjih. V teh primerih si po naših informacijah šole in posamezne občine prizadevajo, da bodo za vsakega posameznega učenca poiskali najboljšo možno rešitev za nemoteno opravljanje šolskega dela.

icon-expand Cesta proti Šentjakobu nad Kamniško Bistrico FOTO: Direkcija za ceste

Osnovna šola Koroški jeklarji v Ravnah na Koroškem in Osnovna šola Franja Goloba Prevalje sta medtem poročali o težavah pri oskrbi s pitno in komunalno vodo, četudi nista utrpeli večjih poškodb na zgradbah. Poplave poškodovale pet srednješolskih zavodov Kot so pojasnili na ministrstvu, je ujma poškodovala pet srednješolskih zavodov, in sicer Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra v Kamniku, šolo CIRIUS v Kamniku, Biotehniški center Naklo in Šolski center Ravne na Koroškem (srednjo šolo in gimnazijo). Srednje šole in dijaški domovi v času poplav in neurij niso bili huje poškodovani, zato se bo pouk v vseh zavodih pričel 1. septembra 2023. Kdo bo financiral sanacijo vrtcev in šol?

Nekatere zavode je minister Darjo Felda že obiskal, ob tem pa izrazil posebno zahvalo vsem zaposlenim, ki so pomagali.