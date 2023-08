Poplave prizanesle večjim kulturnim ustanovam

Iz Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki so zjutraj sporočili, da zaenkrat nimajo škode in da jih reka Krka ni poplavila. Ob tem upajo, da se razmere ne bodo poslabšale, saj je galerija na območju, ki je poplavno zelo ogroženo. Tudi iz Galerije Murska Sobota ne poročajo o škodi zaradi poplav, sporočajo z ministrstva za kulturo.

Poleg škode, ki je nastala v parku gradu, in sicer na Ravnikarjevem spominskem obeležju Grobišče Talcev , je poškodovana tudi neposredna okolica Plečnikovega paviljona Brezjanka , so dodali v sporočilu.

"Imeli so izredno srečo, saj so prostori bolnišnice Begunje, ki se prav tako nahajajo v omenjenem gradu, zelo hudo poškodovani. Kolikšna je spomeniškovarstvena škoda v teh delih gradu, še ni znano," so zapisali na ministrstvu.

V Pokrajinskem muzeju Ptuj - Ormož so imeli manjše zamakanje s strehe v enoti Ormož. Tudi v kompleksu Ptujskega gradu zaenkrat ni nevarnosti, upajo le, da ne pride do nadaljnjega plazenja in podrtja grajskega obzidja.

Poplave so prizanesle tudi Moderni galeriji v Ljubljani, kjer je streha, ki je bila pred kratkim obnovljena, vzdržala velike količine padavin.

Iz Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, ki deluje na Fužinskem gradu tik ob Ljubljanici, pa poročajo, da je bilo stanje resno. Voda je naraščala, zato so zaposleni že preventivno prestavili muzejsko gradivo na višje lege in dodali zapore na vratih. Imeli so organizirana dežurstva, tako da so ves čas spremljali vodostaje reke.

Škode prav tako ni na večjih objektih, kot so Cankarjev dom, Slovenska filharmonija, SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Drama Ljubljana. Iz SNG Opera in balet Maribor so medtem sporočili, da je nekoliko zamakala streha, a ni nič hujšega.

Na ministrstvu poudarjajo, da bodo še naprej spremljali stanje v povezavi z razmerami ob poplavah in aktualnimi informacijami s terena.

Podatki o stanju in škodi pa po navedbah ministrstva še niso v celoti zbrani in dokončni, saj se vremenska situacija in hidrološke razmere še vedno niso umirile, prav tako pa tudi teren še ni povsod dostopen.