Poplavljala reka Bregana, podrla tudi ograjo na meji

Posredovali so gasilci PGD Obrežje, Velika Dolina in Brežice, ki so s protipoplavnimi vrečami zaščitili 13 stanovanjskih objektov. Iz petih objektov, predvsem stanovanjskih hiš, pa so zaradi dviga podtalnice iz kletnih prostorov prečrpali vodo, so sporočili s Uprave za zaščito in reševanje.

Hrvaška stran že pred leti postavila nasipe, medtem ko naša država samo čaka

A da ne gre za enkratni dogodek, temveč težavo, ki se vleče že vrsto let, opozarjajo prebivalci:"Namesto, da bi poglobili strugo mejne rečice Bregane in preprečili pogoste poplave, so denar namenili za pregrešno drago ograjo na meji," pravi bralka, ki nam je tudi poslala fotografije. Voda je sicer prebila tudi tamkajšnjo mrežo, ki so jo postavili na meji.

Da je ob močnejših poplavah v Slovenski vasi ogroženih približno 19 objektov, so potrdili tudi na občini Brežice. Kjer dodajajo, da "že vrsto let vztrajno opozarjajo državo, da je potrebno zagotoviti prebivalcem ob meji zaščito pred poplavami, na to teme so bili izvedeni že sestanki z Ministrstvom za okolje."

Hrvaška stran je po trditvah občine že pred leti ob reki Bregani postavila nasipe, "ki so še povečali ogroženost prebivalcev ob reki na slovenski strani, medtem ko naša država samo čaka". Na občini naj bi sicer prejeli pojasnilo, da se bo zaščita pred poplavami tako ob Bregani kot Sotli urejala v okviru meddržavnega projekta FRISCO, čezmejnega usklajenega slovensko-hrvaškega zmanjševanja poplavne ogroženosti.