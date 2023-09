Poplave so v kmetijstvu povzročile za 145 milijonov evrov škode

Škoda je po njenih besedah v kmetijstvu nastala predvsem na zemljiščih, objektih, opremi in strojih. Težave so tudi z zalogami krme, gnojil in semen, pa tudi pri oddaji mleka. V gozdarstvu so bile poškodovane predvsem gozdne ceste, ki v nekaterih primerih predstavljajo edini dostop do kmetijskih gospodarstev, je pojasnila ministrica. Poškodovanih je bilo okoli 1700 kilometrov gozdnih cest, škoda pa znaša okoli 50 milijonov evrov. Poleg tega je bilo poškodovanih še okoli 1,5 milijona kubičnih metrov gozdnih lesnih sortimentov.

V ribištvu, kjer so bili poškodovani predvsem objekti, ribogojnice in oprema, pa tudi prostoživeče in gojene ribe, škodo ocenjujejo na okoli šest milijonov evrov, je povedala ministrica.

Šinkova je škodo v kmetijstvu, ki je nastala v avgustovskih poplavah, v začetku meseca na neformalnem zasedanju v Španiji že predstavila pristojnemu evropskemu komisarju Januszu Wojciechowskemu, danes pa bo s škodo seznanila še svoje ministrske kolege iz drugih članic.