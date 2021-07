Poplave terjale več kot 150 življenj, evakuirali še več prebivalcev

Lokalne oblasti so sporočile, da je v katastrofalnih poplavah, ki so prizadele predvsem Nemčijo in Belgijo, doslej umrlo že več kot 150 ljudi. Zaradi poplav so morali evakuirati številne kraje. Ponoči so morali evakuirati tudi del kraja Wassenberg tik ob meji z Nizozemsko, saj je popustil jez.

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je dejal, da je pretresen zaradi škode, ki so jo povzročile poplave, in se zavezal k pomoči družinam žrtev poplav in tistih, ki živijo na območjih, ki so jih poplave pravzaprav izbrisale, poroča Guardian. V izrednih razmerah naša država stoji skupaj, je dejal. Pomembno je, da izrazimo solidarnost s tistimi, ki so jim poplave vzele vse, je poudaril.

Oblasti se bojijo, da se bo število smrtnih žrtev še povečalo, saj še vedno pogrešajo več kot tisoč ljudi. Upajo, da se ti ne morejo javiti zaradi pretrganih komunikacijskih linij.