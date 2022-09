Odgovornost za poplavni val leta 2012 pripisali avstrijski družbi

Vmesna sodba, po kateri je tožbeni zahtevek po temelju v celoti utemeljen, se nanaša na odškodninsko tožbo, ki jo je zaradi nastale škode v poplavah proti upravljavcu hidroelektrarn na reki Dravi v Avstriji, družbi Verbund, vložilo Rancarsko društvo Malečnik. Sodbo je zastopnica društva, odvetnica Magda Vraničar , prejela pred nekaj dnevi, z njo je društvo že seznanjeno. "Vmesna sodba pravi, da je Verbund odgovoren za poplavni dogodek po temelju, torej da je Verbund odgovoren, da je prišlo do teh poplav," je za STA danes pojasnila odvetnica Vraničar.

Izdana vmesna sodba mariborskega okrajnega sodišča še ni pravnomočna, šele po pravnomočnosti pa bo sodišče lahko pristopilo k odločanju o škodi. Rancarsko društvo Malečnik sicer Vebrund toži za razmeroma majhen znesek, nekaj manj kot 13.000 evrov, mnogi drugi tožbeni zahtevki proti Verbundu, ki jih obravnavajo sodišča v Mariboru, Slovenj Gradcu in na Ptuju, pa so precej višji.

"Tudi na sodišču sem dejal, da je bila to katastrofalna poplava, manjših poplav pa je bilo, kolikor hočete. Jaz imam na hiši narisane letnice in pretoke in vse poplave vsako leto dokumentiram," je opisal doživljanje katastrofalnega poplavljanja Drave, od katerega bo kmalu minilo že 10 let.

"Pričakujemo, da to pomeni, da bo po šestih letih obravnav na sodiščih zdaj tega konec," pa je za STA danes dejal predsednik Rancarskega društva Malečnik Franc Duh . Izdane sodbe je vesel. Prepričan je, da je zdaj "popolnoma nesmiselno še naprej govoriti o tem, ker je jasno, koliko je bilo vode in od kje je pritekla", je dejal Duh, ki vse življenje živi ob reki Dravi. Tudi sam ločeno zaradi škode na svoji hiši toži Verbund.

Sodnik Andrej Ekart je po njenih besedah popolnoma sledil izvedeniškemu mnenju nemškega izvedenca Thomasa Pfaffa, ki je, kot je povzela, navedel, da se je poplavni dogodek začel v Avstriji in ni nastal v Sloveniji ter da je zaradi prepozne reakcije na dveh avstrijskih jezerih prišlo do ogromne količine vode, ki se je razlivala po Sloveniji.

Odvetnica Vraničar zdaj ocenjuje, da bi bilo najbolj modro, da se nove obravnave v vseh ostalih zadevah ne razpisujejo, ampak da se počaka na pravnomočnost te sodbe. Kot že večkrat doslej je danes vnovič poudarila, da bi sodniki lahko zavzeli enotno stališče, saj da je šlo za en dogodek, ki se je zgodil v enem dnevu, da so tu en povzročitelj in različni oškodovanci.

Sama zastopa več različnih oškodovancev, nekatere tudi s Koroške. V zadevah pred različnimi sodniki, kjer zastopa oškodovance, imajo doslej spisanih šest izvedeniških mnenj in po njenih besedah so vsi izvedenci, od tega trije nemški, prišli do približno enakih ugotovitev. "Ni nobene bojazni, da iz tega ne bi mogli potegniti odgovornosti nasprotne strani," je prepričana odvetnica.

Po neuradnih informacijah je z izdano vmesno sodbo seznanjeno tudi državno odvetništvo oz. posebna vladna medresorska komisija, ki v zvezi s tem deluje pri okoljskem ministrstvu. Med oškodovanci zaradi poplavljanja Drave novembra 2012 je namreč tudi država, saj je bila poškodovana javna infrastruktura.

STA je za komentar prosila tudi zastopnike Verbunda v tožbah pred slovenskimi sodišči, Odvetniško družbo Andrić, a komentarja še ni prejela.

Različni oškodovanci iz Slovenije – posamezniki, podjetja, društva, občine in država – so zaradi posledic poplavljanja reke Drave novembra 2012 vložili skupno okoli 80 tožb, s katerimi so zahtevali skupno za 107 milijonov evrov odškodnin. Drava je sicer takrat poplavljala tudi v Avstriji.