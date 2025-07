Poplavljena nov vrtec, športni park, uničene ceste: 'Ponekod odrezani od sveta'

Slovenijo so v petek prešle nevihte, ki so po državi povzročile več težav. Močni nalivi so zajeli območje Vitanja, po cestah so drle hudourniške vode, poškodovane so številne cestne povezave ter poplavljeni mnogi objekti. "Poplavilo je novozgrajeni športni park, nov vrtec ter šolsko kuhinjo," so sporočili z občine.