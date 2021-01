Poplavljena cestišča in objekti, razglašena velika nevarnost snežnih plazov

Zaradi močnega deževja, ponekod tudi sneženja, so številni hudourniki prestopili bregove in zalili cestišča ter ogrožali nekatera poslopja. Tako je že v jutranjih urah zaradi zamašene pretočne cevi bregove prestopil potok v Ovsišah pri Podnartu, vendar so tamkajšnji gasilci očistili cev in tako sprostili pretok vode. Dopoldne je začel poplavljati tudi hudournik v Podljubelju in ogrozil stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci PGD Podljubelj, ki so pomagali pri postavitvi protipoplavnih vreč, očistili so strugo ter vodo preusmerili nazaj v potok.

Meteorna voda je poplavljala tudi na območju Bovca in na Jezerskem. V naselju Spodnje Jezersko in v kraju Čezsoča je voda zalivala kleti stanovanjskih hiš, v Industrijski coni v Bovcu pa je zaradi puščanja strehe zalilo skladiščne prostore podjetja. V vseh primerih so posredovali tamkajšnji gasilci, ki so iz objektov izčrpali vodo ter s ponjavo prekrili poškodovano streho.

Snežni plaz zaprl cesto na območju Bovca

Neurje je sprožilo tudi številne plazove, udore, zdrse in podore zemljin in kamnin. Številne težave so imeli v občini Črna na Koroškem, kjer se je na cesto Črna na Koroškem–Sleme sprožil zemeljski plaz, ki je oviral promet. Posredovali so dežurni delavci cestnega podjetja VOC Celje, ki so že odstranili zemljino s cestišča. Prav tako je plaz zaprl cesto Črna na Koroškem–Bistra, kjer so posredovali gasilci PGD Črna na Koroškem, ki so s cestišča odstranili nanesle kamnine ter sprostili promet. Zaradi zamaščene gozdne vlake pa sta naplavina in zemljina ogrožali stanovanjska objekta v naselju Bistra v občini Črna na Koroškem.