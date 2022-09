Poplavljena Kolpa ogroža naselja, razlile se bodo lahko tudi druge reke

Zaradi obilnih padavin, ki so čez noč zajele predvsem južni, zahodni in osrednji del države, so se močno dvignili že tako visoki vodostaji rek. Kolpa se je v svojem zgornjem toku pričela razlivati, o poplavah poročajo z občine Črnomelj in Osilnice. Voda se bliža stanovanjskim in poslovnim stavbam, na terenu je več gasilskih ekip. Prav tako se razlivajo posamezni njeni pritoki. Naraščajo tudi druge reke v zahodni in jugozahodni Sloveniji, kjer prav tako obstajajo možnosti poplav, opozarjajo na Arsu.

Čez dan bodo reke v večjem delu države še naprej naraščale. Najbolj bodo narasle reke na Gorenjskem, v osrednji Sloveniji, v porečju Savinje, reke v Podravju in v Slovenskih goricah, so zapisali na Arsu. Poplave bi bi se lahko v primeru dolgotrajnih nalivov pojavile tudi zaradi velike količine dežja. Tudi v petek bo večina rek še naraščala. V zgodnjih jutranjih urah je zaradi močnega deževja Kolpa svoje bregove prestopila v vasi Osilnica, kjer je v zadnjih dneh padlo 41 milimetrov dežja. O poplavah poročajo tudi z naselij Prelesje in Kot ob Kolpi v občini Črnomelj, kjer se Kolpa razliva po cesti in ogroža stanovanjske objekte, gostinski lokal, gospodarska poslopja, osebna vozila ter čolne. Na terenu so vsaj tri prostovoljna gasilska društva.

Vremenske postaje na Primorskem so že v sredo zvečer poročale o močnih nalivih. Na postaji Godnje na Krasu je po poročanju Arsa v pol ure padlo 22 milimetrov dežja, v Podnanosu in na Nanosu pa 16 milimetrov. Nevihte so se razširile proti vzhodu. Še bolj ekstremni nalivi pa so bili v okolici Reke, kjer je v dobrih treh urah do večera padlo okoli 190 milimetrov dežja.

Kakšno bo vreme do konca tedna? Danes bo večinoma oblačno z obilnejšimi padavinami, pojavljale se bodo tudi nevihte. Manj dežja bo ob morju, kjer bo pihal okrepljen jugo. Ponekod v notranjosti bo zapihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na jugu od 16 do 22 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.

