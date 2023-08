Poplavljena območja pred tatovi ščitijo tudi policisti konjeniki

Enota konjeniške policije se nahaja neposredno ob strugi Save, zato so konje v dneh poplav umaknili na varno, zdaj pa so že pričeli z delom na terenu. V teh dneh skrbijo predvsem za varnost premoženja ljudi na območjih, ki so jih poplave najbolj prizadele. Na teh območjih je veliko nezavarovanega premoženja, ki povečuje možnost različnih priložnostnih kaznivih dejanj in tatvin. Da si storilci ne bi protipravno prilaščali predmetov so na območjih stalno prisotni policisti.

Policisti konjeniki lahko opravljalo te naloge tudi na terenu, ki ni dostopen z vozili, prav zato so konjeniki v izredno pomoč pri nalogah policije. Pri tem sodelujejo z občani in zbirajo informacije o morebitnem pojavu sumljivih oseb. Pregledujejo tudi nedostopne predele predvsem ob strugah rek ter potokov in obveščajo o morebitnih naplavljenih vrednejših predmetih.

Občani na poplavljenih območjih so prisotnost policistov konjenikov pozdravili. Patruljiranje s konji ima poleg povsem operativnega dela, ki ga policisti opravljajo na terenu tudi velik preventivni učinek, saj je konjenik viden na daleč. Konji so tudi v pomoč pri vzpostavljanju pozitivne vezi z občani, saj živali delujejo pomirjujoče in so mnogokrat v veliko veselje otrok kot tudi odraslih.