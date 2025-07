Poplavljeni objekti in avtomobili, voda segala celo do metra visoko

Občino Lukovica je v nedeljo zvečer prizadelo močno neurje, ki je najbolj prizadelo kraj Trnjava. Tam je po poročanju portala Meteoinfo Slovenija poplavilo več stanovanjskih in gospodarskih objektov ter avtomobilov.

Nekatere hiše so bile po poročanjih domačinov in gasilcev poplavljene do višine enega metra, dodajajo na portalu. Podobno sporoča tudi eden od naših bralcev, ki je ob tem dodal, da je njegov sosed pred le nekaj meseci zaključil s sanacijo po poplavah pred dvema letoma, ko je v novem neurju znova poplavilo njegovo stanovanje.

To so že tretje poplave v kraju v zadnjih petih letih. Bralec je še dejal, da se ponavljajo na vsaki dve leti, kljub temu pa da pristojni ne pristopijo k ureditvi hudournika.

Že včeraj so bila na terenu gasilska društva GZ Lukovica; gasilci so prečrpavali vodo in sanirali nastalo škodo. Danes se intenzivno odpravljanje posledic neurja na terenu nadaljuje.