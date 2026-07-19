Poplavljeni objekti, odkrite strehe, podrta drevesa. Možne nove močnejše nevihte

Pozno zvečer se je vreme v notranjosti postopno umirilo, okrepilo pa se je v zgornjem Posočju. Nad Italijo je namreč nastal močnejši nevihtni sistem, ki se je pomikal proti jugovzhodu. Na Primorskem je tako ponoči zapihal predvsem močan veter, glavnina dogajanja pa je sicer potovala proti hrvaški Istri. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so nevihte največ težav povzročile na Gorenjskem, predvsem na območju Kranja. Tam so do 6.45 zabeležili 24 prijav dogodkov. Na območju Gorenje vasi - Poljan so zabeležili tri prijave dogodkov, po eno pa še na območju Naklega. Težave so se pojavljale tudi na Koroškem. Na območju Slovenj Gradca so zabeležili štiri prijave dogodkov, na območju Dravograda dve, po eno pa na območjih Mislinje in Prevalj. Gasilci oziroma pristojne enote po dosedanjih podatkih o poškodovanih ne poročajo.

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Posamezne prijave so prihajale še z območij severovzhodne Slovenije oziroma Štajerske. Po eno prijavo so zabeležili na območjih Lenarta, Miklavža na Dravskem polju, Rač - Frama in Slovenske Bistrice, eno pa tudi na območju Vranskega v savinjski regiji. Na terenu je skupaj posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa.

Popoldne znova možne plohe in nevihte

Danes bo sprva na jugu Slovenije nekaj povečane oblačnosti. Čez dan bo nato delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru pa bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Ponoči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo povečini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

V torek še nekoliko hladneje