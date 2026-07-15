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Slovenija

Poplavljeni podvozi v Ljubljani: voznike bodo 'reševali' pobarvani robniki

Ljubljana, 15. 07. 2026 20.11 pred 16 minutami 2 min branja 7

Avtor:
Ana Vidic Kostevc
Pobarvani robniki

Ljubljanska občina je pred podvozi, ki so ob nalivih pogosto poplavljeni, namestila talne označbe in table z zeleno, oranžno in rdečo barvo. Z novimi označbami bodo hitreje zaznali dvig gladine vode in tako pravočasno obvestili pristojne službe in voznike. Kaj pa pravijo Ljubljančani?

Vozila, ujeta v poplavljenih podvozih, zaprte ceste, pred podvozi pa policisti in gasilci – prizori, ki so ob nalivih v prestolnici že stalnica. Po zadnjem neurju je župan Zoran Janković obljubil rešitve. "Očitno ob tako močnih nalivih nič ne pomaga. Postavili bomo semafor, ko bo prišla določena višina vode v najglobljem delu, bo zasvetila rdeča luč in bo treba počakati 10 do 15 minut," je dejal konec junija.

In pred dnevi je tako zaživela različica takšnega semaforja. Pri podvozu na Tivolski cesti so zdaj na tleh zarisane označbe, blizu stoji tudi tabla z rdečo, rumeno in zeleno barvo. In kaj pomenijo novi znaki?

"Predvidevam, da se v primeru oranžne/rdeče barve ni več dobro voziti preko," meni ena od naključnih mimoidočih. Podobno so ugibali tudi drugi.

Gre sicer za merilnike višine vode, občina pa naj bi z njimi, z videonadzorom in povezavo z dežurnimi službami lažje spremljala nivo vode. "Imamo celo ekipo, ki je določila, kako je to označeno, kdaj se prižge rdeča luč. Dajmo počakati, da vidimo, ali delamo semaforje, ki zapirajo, ali bomo videli, da to deluje in bomo koristili," pravi ljubljanski župan.

Vseeno nekateri mimoidoči dvomijo v razumljivost novega sistema. "Zraven bi lahko dali kakšno pojasnilo. Na prvi pogled verjetno ne bi vedel, kaj to pomeni," pravi eden od njih.

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Za osrednjo Slovenijo medtem že drugi dan velja oranžno opozorilo zaradi možnosti močnejših neviht. V primeru poplav bodo na Celovški cesti najhujše poskušali preprečiti z novimi vrtinami. "Vse vrtine so že narejene, se pravi so pripravljene za te nalive, ki prihajajo z Rožnika. Ali bo delovalo, tega ne zna nihče povedati, ker to ni ukrep, ki sem si ga izmislil jaz, temveč stroka," pravi Janković.

Sicer pa so nove barvne označbe tudi pri drugih kritičnih podvozih – na Drenikovi in Zaloški cesti.

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KOMENTARJI7

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theZ
15. 07. 2026 20.29
Burleske :)
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0 0
a res1
15. 07. 2026 20.29
Kaj pa alarmi SMS? Sicer pa kdo pozna okolico zakaj rine v vodo? Kakšnega turista je še za razumet...
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0 0
gggg1
15. 07. 2026 20.26
Hitreje in ceneje bi bilo ustrezno urediti odvodnjavanje.
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0 0
Darko32
15. 07. 2026 20.26
Tukaj je edina varianta, da se vse kritične podvoze enostavno zapre in počaka, da voda odteče. Tudi vrtanje v zemljo nebo nič rešilo. Še več oslabilo bo temelje stebrov mostu in bo prišlo do podrtja mostu. Zato kdo je to predlagal je navaden luzer. Zato bi morali narediti, da vodo odpeljejo čim dalj vstran.
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0 0
nikolinormalen
15. 07. 2026 20.21
Kdor sam od sebe, prostovoljno zapelje v poplavjen podvoz, sigurno ne bo razumel, kaj ti "semaforji" pomenijo. 🤣
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+2
2 0
Brane123
15. 07. 2026 20.20
Semaforji namesto izboljšanega sistema odvodnjavanja. Hm. Bravo Janković. Kot kvazi "tramvaji" namesto podzemne.
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+1
1 0
Darko32
15. 07. 2026 20.26
Kako bodo imeli podzemno železnico, če pa še nad zemljo ne morejo urediti podvozov in jim zaliva po tekočem traku.
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0 0
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