Poplavljeni podvozi v Ljubljani: voznike bodo 'reševali' pobarvani robniki

Vozila, ujeta v poplavljenih podvozih, zaprte ceste, pred podvozi pa policisti in gasilci – prizori, ki so ob nalivih v prestolnici že stalnica. Po zadnjem neurju je župan Zoran Janković obljubil rešitve. "Očitno ob tako močnih nalivih nič ne pomaga. Postavili bomo semafor, ko bo prišla določena višina vode v najglobljem delu, bo zasvetila rdeča luč in bo treba počakati 10 do 15 minut," je dejal konec junija.

In pred dnevi je tako zaživela različica takšnega semaforja. Pri podvozu na Tivolski cesti so zdaj na tleh zarisane označbe, blizu stoji tudi tabla z rdečo, rumeno in zeleno barvo. In kaj pomenijo novi znaki?

"Predvidevam, da se v primeru oranžne/rdeče barve ni več dobro voziti preko," meni ena od naključnih mimoidočih. Podobno so ugibali tudi drugi.

Gre sicer za merilnike višine vode, občina pa naj bi z njimi, z videonadzorom in povezavo z dežurnimi službami lažje spremljala nivo vode. "Imamo celo ekipo, ki je določila, kako je to označeno, kdaj se prižge rdeča luč. Dajmo počakati, da vidimo, ali delamo semaforje, ki zapirajo, ali bomo videli, da to deluje in bomo koristili," pravi ljubljanski župan.

Vseeno nekateri mimoidoči dvomijo v razumljivost novega sistema. "Zraven bi lahko dali kakšno pojasnilo. Na prvi pogled verjetno ne bi vedel, kaj to pomeni," pravi eden od njih.