Poplavljenih več domov starejših, v CUDV Radovljica se je zrušil strop

Zavodi na območjih s slabšo hidrološko napovedjo ostajajo v pripravljenosti in stalnem stiku z ministrstvom za solidarno prihodnost, so sporočili z ministrstva, ki je ob poplavah vzpostavilo sistem urgentnega posredovanja v socialno-varstvenih zavodih. "Aktualne poplave so prizadele večji del države, danes zjutraj je bil aktiviran državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. Minister Simon Maljevac je nemudoma odredil sprožitev ustreznih dejavnosti in za koordinatorja aktivnosti imenoval državnega sekretarja dr. Klemna Ploštajnerja."

O poplavljenih poslopjih poročajo iz domov starejših v Mengšu, Trzinu, Medvodah, Kranju, v Centru slepih in slabovidnih Škofja Loka. Poplavilo je delavnico VDC INCE v Mostah, prostore VDC Jesenice in VDC Saša v Mozirju. CUDV Radovljica poroča o poplavi in zrušitvi stropa, pri čemer ni bil nihče od stanovalk in stanovalcev poškodovan.

S težavami preskrbe s pitno vodo se soočajo predvsem v radovljiškem domu starejših, še vedno pa so brez električne energije v Domu Na Fari. Prevaljski dom starejših in druge ustanove s Koroške sicer pesti daljši seznam težav. Ostali so tudi brez dostopa do pitne vode in brez cestne povezave za dostavo zalog hrane, kar ogroža razvoz kosil na dom vsem uporabnikom. Ministrstvu do zdaj tudi ni uspelo vzpostaviti telefonskega stika z vodstvi ustanov v občini Črna na Koroškem, zato točnih podatkov o tamkajšnjem stanju ne moremo posredovati. Občina Črna na Koroškem je po splošno dostopnih informacijah sicer nedostopna tudi za interventne službe, so sporočili z ministrstva.

Več domov se sooča z mankom zaposlenih, saj ti zaradi razmer na cestah nimajo dostopa do delovnih mest. O tem izzivu poročajo predvsem v posavskih domovih starejših, saj ujma onemogoča prečkanje mostov z dolenjske in zasavske smeri.

Domovi starejših po vsej državi poudarjajo, da storitve pomoči na domu in dostava kuhanih obrokov sicer potekajo težko in moteno zaradi izrednih razmer na cestah, a se storitve v večini vendarle izvajajo. V nekaterih ustanovah, kjer pomoči na domu vendarle ni mogoče izvajati, so uporabnike namestili v institucionalnem varstvu.