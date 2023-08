Poplavni val: reke prestopile bregove na zahodu in severu države

Ob dolgotrajnih nalivih močno naraščajo in poplavljajo hudourniki in reke. Arso za severovzhodno, severozahodno in osrednjo Slovenijo izdal rdeče opozorilo. V večjem obsegu že poplavljata Gradaščica in Poljanska Sora, izrazit poplavni val se bo na Savinji, Kamniški Bistrici in Gradaščici v naslednjih urah pomikal dolvodno. Na območju kamniške občine je razglašena splošna nevarnost. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so v zadnjih 12 urah zabeležili več kot 1000 dogodkov.

Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi dolgotrajnih nalivov, zaradi katerih pričakujejo nadaljnje poraste in razlivanja vodotokov, izdala rdeče opozorilo za severovzhodno, severozahodno in osrednjo Slovenijo, ki velja danes do polnoči. Po podatkih Arsa je ponekod v severni, severozahodni in delu osrednje Slovenije v 24 urah že padlo več kot 100 milimetrov dežja. To sicer ponekod predstavlja že povprečno mesečno količino padavin. Padavine ponekod ovirajo tudi promet, nekatere ceste po državi so zaradi poplavljenih cestišč neprevozne. Kot so pojasnili, se stacionarni močni nalivi že več ur obnavljajo na Gorenjskem, Koroškem ter na območju Idrijskega, Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja. Hudourniške poplave večjega obsega se na tem območju stopnjujejo, so opozorili.

Na upravi za zaščito in reševanje opozarjajo ljudi, naj ne podcenjujejo moči vode in naj poskrbijo zlasti za svojo varnost. "Ne približujte se rečnim brežinam. Ne poskušajte prečkati vodnega toka, tudi če vam voda sega le do kolen." Priporočajo spremljanje razmer in upoštevanje navodil civilne zaščite in reševalnih služb.

Ob dolgotrajnih nalivih na Gorenjskem in Koroškem ter na območju Idrijskega, Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja močno naraščajo in poplavljajo hudourniki in reke, poroča Arso. V večjem obsegu že poplavljata Gradaščica in Poljanska Sora, izrazit poplavni val se bo na Savinji, Kamniški Bistrici in Gradaščici v naslednjih urah pomikal dolvodno. V kamniški občini razglašena splošna nevarnost Hudo je tudi v Mostah pri Komendi, od koder se nam je javila bralka, ki pravi, da "voda dere z vseh stran in prihaja v hiše že čez okna".

icon-expand FOTO: Bralec icon-chevron-left icon-chevron-right

Na območju kamniške občine je razglašena splošna nevarnost. Iz občine so sporočili, da so razmere v Kamniku zelo resne in da urgentne službe rešujejo življenja. "Če ste ogroženi se sami umaknite na varno, ostanite doma, ker so vse ceste neprevozne." V občini Kamnik bodo zaradi razmere in razglašene splošne nevarnosti danes vsi vrtci zaprti.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Padavine so del države zajele že zvečer in povzročile nekaj težav zlasti na Koroškem in Gorenjskem.