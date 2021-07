Popoldne in ponoči možna neurja z vetrom in točo

V zahodni Sloveniji so zvečer in ponoči možna krajevna neurja, ki se bodo nato lahko širila proti vzhodu države. Tudi v torek se bodo lahko zlasti v zahodni in osrednji Sloveniji pojavljale plohe in nevihte.

Nov vročinski val, ki je k nam prišel hitreje, kot smo predvidevali sprva, bo poleg vročine prinesel tudi nevihte. Agencija RS za okolje (Arso) je tako že izdala opozorilo pred plohami in nevihtami. Kot opozarjajo, bodo že pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči predvsem v zahodnem delu države možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra in točo. Nevihte, ki bodo krajevno tudi močnejše, se bodo zvečer in v prvi polovici noči lahko širile proti vzhodu. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. icon-expand Opozorilo FOTO: Arso PREBERI ŠE Afriški zrak nam prinaša že tretji letošnji vročinski val Jutri bo na vzhodu delno jasno, drugod spremenljivo oblačno. Zlasti v zahodni in osrednji Sloveniji se bodo pojavljale plohe in nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. V sredo in četrtek bo sončno in spet bolj vroče. Ponekod bo še pihal jugozahodnik. icon-expand