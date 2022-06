Popoldan in zvečer možna krajevna neurja z vetrom, nalivi, tudi točo

Po vremensko umirjenem koncu tedna bo današnji dan nevihtno spet bolj pester. Zadnji izračuni kažejo, da bodo nevihte že sredi dneva začele nastajati nad goratimi predeli severne Slovenije, kasneje pa se bodo čez osrednjo Slovenijo širile proti jugovzhodu. Žal se bo lahko spet razvilo kakšno lokalno neurje z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. Najmočnejše nevihte bodo predvidoma nastale med 15. in 19. uro, zvečer pa se bo ozračje povsod umirilo, najkasneje na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, napoveduje naš vremenski prognostik Rok Nosan.

Nestabilnost ozračja bo posledica oslabljene hladne fronte, ki se bo čez srednjo Evropo pomikala proti vzhodu in s svojim obrobjem oplazila tudi naše kraje. V višinah se bo čez dan hladilo, po nižinah pa se bo ravno nasprotno precej ogrelo, kar bo tudi omogočilo nastanek nevihtnih oblakov, še pojasnjuje.

Kaj nas čaka?

Jutri bo sončno, ponekod bo pihal vzhodni veter, burja na Primorskem bo dopoldne oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 23 do 29 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo pretežno jasno in spet topleje, v četrtek popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, napoveduje Agencija RS za okolje.

Rumeno opozorilo pa so vremenoslovci danes izdali za Hrvaško. Po napovedih bo prvi del dneva zelo topel in vroč, popoldne pa se bo od zahoda pooblačilo, zvečer pa lahko tudi zagrmi, pričakujejo tudi nevihte.