Popoldan in zvečer možne nevihte, nad Slovenijo oblak puščavskega prahu

Po podatkih Agencije RS za okolje bodo popoldne in zvečer ter ob prehodu vremenske motnje v prvih urah srede ob nevihtah predvsem v zahodni polovici Slovenije možna krajevna neurja. Tam in ponekod na severu države se lahko pojavijo tudi nevihtne celice, zaradi česar lahko poleg nalivov in močnejših sunkov vetra nastane tudi debelejša toča. Zaradi možnosti neviht je Agencija RS za okolje (Arso) za celotno državo izdal oranžno opozorilo.

Tekom noči in v sredo zjutraj lahko na severozahodu in tudi ponekod na severu države znova nastanejo krajevne plohe in nevihte. Te se bodo takrat pomikale od juga proti severu. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, zaradi katere temperatura ob obali ponoči najverjetneje ne bo padla pod 25 stopinj Celzija, ocenjuje Neurje.si.

Arso ob tem opozarja, da bo sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev. Dopoldne in večji del popoldneva bo sicer jasno in vroče, oblačnost pa se bo pojavljala predvsem na zahodu. Najvišje dnevne temperature bodo v notranjosti dosegle okoli 33 stopinj Celzija, najtopleje pa bo znova na Goriškem, kjer se bo živo srebro pomaknilo tudi do 36 stopinj Celzija.

"V teh dneh se nad območjem Slovenije zadržuje puščavski prah iz severne Afrike," so še sporočili z Arsa. Kot pravijo, največjo onesnaženost z delci PM10 pričakujejo prav danes.