Popoldne dež s saharskim peskom, velikonočni prazniki za kratke rokave

Proti večeru bo ob prehodu hladne fronte zapihal okrepljen jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. Zvečer bodo padavine prehodno ponehale, oblačnost se bo trgala. Ponoči bo občasno deževalo predvsem v zahodnih hribovitih krajih. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od tri do devet, ob morju okoli 11 stopinj Celzija.

V četrtek bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo v vzhodni Sloveniji. Sprva bo deževalo predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih, popoldne pa tudi vzhodneje. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od devet do 16 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje.

Ob tem so za danes za severozahod države izdali rumeno opozorilo, ki tudi za jugozahod, jugovzhod, osrednjo in severovzhodno Slovenijo velja danes popoldne in ponoči.

Za praznike krepko čez 20 stopinj Celzija

Med prazničnim koncem tedna pa se bo k nam z južnim zračnim tokom razširila nova pošiljka saharskega prahu. Takrat lahko temperature na vzhodu države krajevno presežejo celo 25 stopinj Celzija, napovedujejo pri Meteoinfo Slovenija.