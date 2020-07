Popoldne in v noči na soboto nas spet čaka nevaren razvoj vremena

Nad našimi kraji ni izrazitih vremenskih front, se nam pa v višinah od zahoda približuje hladnejši zrak, zaradi katerega se vreme obnaša zelo nepredvidljivo. Nad Slovenijo je tako že ponoči nastalo nekaj močnejših neviht, ki so glede na poročila Centra za obveščanje največ težav povzročile na območju Litije, Ivančne Gorice in Grosupljega . Poročajo o podrtem drevju in zalitih kletnih prostorih. Zgodaj zjutraj pa je večji padavinski sistem z nalivi in sunki vetra dosegel zahodno in osrednjo Slovenijo. Na Letališču Portorož je bila ob tem najvišja izmerjena hitrost severozahodnika kar 89 kilometrov na uro.

Nevihtno dogajanje se bo dopoldne postopno povsod umirilo, popoldne pa spet aktiviralo. Najbolj pestro in tudi nevarno dogajanje nas bo predvidoma doseglo zvečer in v noči na soboto, ko se bo proti vzhodu pomikalo višinsko jedro hladnega zraka. Takrat lahko na manjših območjih pričakujemo dolgotrajnejše nalive in močne sunke vetra, pojavi se lahko tudi toča, ki pa naj ne bi dosegala večjih dimenzij. Arso je za vso Slovenijo izdal oranžno opozorilo pred možnostjo nastanka močnih neviht, za vzhodno polovico pa tudi pred obilnim deževjem.

Zaradi pričakovanega burnega vremenskega dogajanja so že včeraj izdali opozorila tudi meteorologi vseh sosednjih držav. Ker se bosta nad nami in našo soseščino srečevala zelo topel in vlažen zrak pri tleh ter občutno hladnejši zrak v višinah, bo na voljo veliko energije za nastanek krajevnih neurij. Glavno nevarnost bodo predstavljali močni in dolgotrajnejši nalivi, ki lahko povzročijo močan porast in poplave hudourniških vodotokov. Do sobote zjutraj lahko pade več kot 50, lokalno morda celo več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter.

Hidrološki oddelek na Agenciji za okolje opozarja, da lahko danes ob lokalnih nevihtah v več delih države močneje narastejo manjši vodotoki in hudourniki, ki lahko tudi poplavijo. Krajevna neurja z močnimi nalivi in sunki vetra bodo sicer možna po vsej Sloveniji, kot kažejo zadnji izračuni nekaterih meteoroloških modelov, pa bo za poplave še posebej nevarno na Štajerskem, v Prekmurju in tudi v Posavju, kjer so tolikšne količine dežja v tako kratkem času najmanj vajeni.