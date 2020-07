Popoldne in zvečer grozijo krajevna neurja z dolgotrajnejšimi nalivi in točo

Zaradi vpliva oslabljene hladne fronte bodo predvsem popoldne in zvečer nad Slovenijo nastale številne nevihte, ki bodo zaradi velike pregretosti ozračja zelo verjetno prerasle v krajevna neurja z močnejšimi sunki vetra, nalivi in točo. Ker bo pomikanje nevihtnih oblakov razmeroma počasno, lahko nad hribovitimi predeli severne, vzhodne in osrednje Slovenije pride do hitrega porasta in poplavljanja hudourniških vodotokov. Težišče nevihtnega dogajanja bo sprva v severni polovici Slovenije, kasneje pa se bo preselilo nad Dolenjsko in Belo krajino.

Nekaj neviht je nad Slovenijo nastalo že sinoči. Manjša, a precej močna nevihta se je malo pred 20. uro razvila na Goričkem in kasneje na svoji poti proti jugovzhodu oplazila Moravske Toplice, kjer je padala toča v velikosti lešnika. Sredi noči so se iz smeri Avstrije nad severovzhodno Slovenijo pomaknile nove nevihtne celice. Nekatere med njimi so bile tudi izrazitejše in so prinašale močnejše nalive in sunke vetra, na manjših območjih je padala sodra. Še precej bolj pestro in tudi nevarno dogajanje pričakujemo danes, ko nas bo dosegla oslabljena hladna fronta.

Kaj lahko pričakujemo? Dopoldne bo v večjem delu Slovenije sončno z visokimi temperaturami in zaradi obilice vlage tudi precej soparno. Okoli poldneva bodo nad hribovitimi predeli severne Slovenije začeli nastajati nevihtni oblaki. Sprva bodo nevihte še redke, popoldne pa bodo postajale vse pogostejše in se bodo širile tudi nad ravninske predele. Zaradi velike pregretosti ozračja so možna krajevna neurja z močnejšimi sunki vetra, nalivi in točo.

icon-expand

Ker bo pomikanje nevihtnih oblakov razmeroma počasno, na manjših območjih pričakujemo večjo količino dežja, ki lahko privede do močnejšega naraščanja in poplavljanja hudourniških vodotokov. Težišče nevihtnega dogajanja bo sprva v severni polovici Slovenije, pozno popoldne pa se bo preselilo nad Dolenjsko in Belo krajino. Večinoma suho bo ostalo le na Primorskem. Na Goriškem se bo ogrelo do 32 stopinj Celzija, stopinja manj bo ob morju. Na jugovzhodu in v osrednji Sloveniji pričakujemo do 28, na severu pa bo okoli 25 stopinj Celzija. Zvečer bodo predvsem na jugu in zahodu še nastajale nevihte, ponoči pa se bo vremensko dogajanje povsod umirilo.

icon-expand Nevihte bodo sredi dneva najprej zajele hribovite predele severne in osrednje Slovenije, kasneje pa se bodo razširile tudi drugam, le na Primorskem bo ostalo večinoma suho. FOTO: Arso