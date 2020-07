Popoldne in zvečer lahko ponekod nastanejo krajevna neurja

Danes bo na Primorskem pretežno jasno. Drugod bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Zapihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.

V četrtek bo povečini sončno, v gorskem svetu bo popoldne nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 28 do 32, na Goriškem do 34 stopinj.

V petek in v soboto bo sončno in vroče

Temperatura rek, jezer in morja se zvišuje, enak trend pa se bo nadaljeval tudi v prihodnjih dneh. Danes zjutraj ima večina rek od 15 do 20 stopinj, Bohinjsko in Blejsko jezero 22 oziroma 23 stopinj, morje ob slovenski obali pa okoli 25 stopinj.