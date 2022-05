Popoldne in zvečer možna krajevna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra in točo

Za nami je najbolj vroč dan v letošnjem letu in tudi eden najtoplejših majskih dni nasploh. Najvišje temperature smo včeraj izmerili v Posavju. Na Letališču Cerklje ob Krki in v Krškem se je ogrelo kar do 32 stopinj Celzija. Le eno stopinjo manj so termometri pokazali v Novem mestu, Črnomlju, Metliki, Trebnjem in Lendavi, prvo letošnjo tridesetico pa so zabeležili tudi v Celju, Murski Soboti, Trbovljah, Podčetrtku, Rogaški Slatini in na Ptuju.

Tudi danes se bomo sprva še nahajali v zelo topli in suhi zračni masi, a se nam hkrati od severa že približuje oslabljena hladna fronta, kar nam obeta vremensko zelo pester dan. Zaradi velike nestabilnosti ozračja, ki jo bosta povzročila hladna fronta in močno majsko sonce, lahko popoldne in zvečer predvsem na severu države pričakujemo nastanek številnih ploh in neviht.