Popoldne in zvečer možna krajevna neurja

Vremenski vzorec nad staro celino se je na začetku prvega julijskega tedna povsem spremenil, za kar je poskrbel dotok občutno hladnejšega severnega zraka, ki je preplavil srednjo in večji del zahodne Evrope. Najtoplejši zrak se je umaknil na jug celine, Francijo, Veliko Britanijo, države Beneluksa in Nemčijo, kjer so pretekli teden marsikje podirali temperaturne rekorde , pa je dosegla izrazita ohladitev.

Dopoldne bo v večjem delu države še sončno. Bolj oblačno bo le v gorskem svetu severne Slovenije, kjer lahko že nastane kakšna ploha ali nevihta. Popoldne bodo nevihte nad Gorenjsko in Koroško pogostejše ter se bodo začele širiti tudi nad osrednjo Slovenijo, Štajersko in Prekmurje, pozno popoldne ali zvečer pa bodo dosegle še Dolenjsko in Belo krajino.

Tudi nad naše kraje bo po včerajšnjem zelo vročem dnevu s temperaturami do 37 stopinj Celzija začel dotekati nekoliko hladnejši zrak. Današnje dnevne temperature bodo tako v večjem delu države nižje za okoli 5 stopinj Celzija. Veter se v spodnjih plasteh ozračja sicer že obrača na hladnejšo severovzhodno smer, medtem ko višje še piha jugozahodnik. Glavnina hladnega zraka nas bo preko nižjih predelov vzhodnih Alp dosegla pozno popoldne in zvečer, ko lahko pričakujemo najburnejše vremensko dogajanje. Arso opozarja pred možnostjo nastanka krajevnih neurij.

Nevihtne celice se bodo od sredine popoldneva povezovale v večje sisteme z izrazitejšimi krajevnimi nalivi in sunki vetra, možna je tudi toča, ki pa predvidoma ne bo debela. Na jugu Notranjske in Primorske bodo nevihte malo verjetne, kakšna lahko nastane šele zvečer, ko bo zapihala burja. V prvem delu noči na sredo se bo vremensko dogajanje povsod umirilo in zjasnilo se bo, prav tako se bo polegel tudi veter. Po nekaterih nižinah osrednje in jugovzhodne Slovenije bo do jutra nastala megla ali nizka oblačnost.

Kakšna je napoved za prihodnje dni?

Sredino jutro bo razmeroma toplo s temperaturami med 14 in 18 stopinjami Celzija, na Primorskem bo ob burji okoli 23 stopinj Celzija. Sreda bo sicer minila v znamenju spremenljive kopaste oblačnosti. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, ki bodo bolj verjetne nad hribovitimi predeli zahodne in severne Slovenije. Ob šibkem vzhodnem vetru bomo v večjem delu države izmerili malo nad 25 stopinj Celzija, bolj vroče bo na Primorskem, kjer pričakujemo okoli 32 stopinj Celzija.