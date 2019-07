Popoldne in zvečer možna neurja s točo

Tudi danes nas čaka vroč in soparen dan. Popoldne bo sicer občasno povečana oblačnost, zlasti v vzhodni polovici države pa so možna tudi krajevna neurja. Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri. Meteorologi Agencije RS za okolje opozarjajo, da bodo danes popoldne in zvečer nastajale nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Ob nevihtah pa bodo možna krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo. Po nižinah bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. Termometri se bodo povzpeli vse tja do 35 stopinj Celzija.

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v soboto. Dopoldne nas bo še razvajalo sonce, temperature pa se bodo gibale med 16 in 22 stopinj Celzija. Popoldne in zvečer pa se bodo spet pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na nedeljo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature so bodo čez dan povzpele do 34 stopinj Celzija, le na severozahodu bo le okoli 27 stopinj. In če bo sobota soparna, bo že v nedeljo vročina popustila, pogoste bodo tudi plohe in nevihte, ki se bodo pojavljale tudi v ponedeljek popoldne.