Popoldne in zvečer možne močnejše nevihte z dolgotrajnejšimi nalivi

V vlažni in nestabilni zračni masi bodo popoldne in zvečer nastajale nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč. Pomikanje nevihtnih celic bo zelo počasno, zato se bodo nalivi s sodro ali drobno točo na manjših območjih lahko zadrževali dalj časa. Možen je hiter porast manjših vodotokov in hudournikov na območju celotne Slovenije.

Vreme nam v zadnjih dneh dokazuje, da je kljub visokemu zračnemu tlaku lahko nestabilno. Krivec je manjše višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka, ki povzroča nastanek številnih ploh in neviht. Te nastajajo tako nad srednjo Evropo kot tudi nad večjim delom Balkanskega in Apeninskega polotoka. Na nestabilnost zračne mase poleg hladnega zraka v višinah pomembno vpliva tudi temperatura pri tleh (čim višja je, bolj nestabilno je ozračje), zato plohe in nevihte nastajajo predvsem v dnevnem času, čeprav se lahko kakšna pojavi tudi ponoči.

Ob nevihtah so možni močnejši in dolgotrajnejši nalivi. FOTO: Dreamstime

Kaj lahko pričakujemo? Danes čez dan se bo oblačnost spreminjala. Ob dnevnem ogrevanju ozračja bodo predvsem nad vzpetinami nastale krajevne plohe in nevihte, ki jih bodo spremljali lokalno močnejši nalivi s sodro ali drobno točo. Nevihtne celice bodo nastajale zelo naključno in se bodo zaradi šibkih višinskih vetrov na določenih območjih lahko zadrževale in obnavljale dalj časa, kar bo imelo za posledico lokalno večjo količino padavin. Razlike iz kraja v kraj bodo zelo velike, marsikje bo ostalo suho. Kljub nestabilnemu ozračju bodo temperature poletne. V večjem delu Slovenije bomo izmerili od 26 do 28, na Gorenjskem bo 24, na Primorskem pa od 30 do 32 stopinj Celzija. Nevihte se bodo ponekod lahko nadaljevale tudi v noč. Ob lokalno močnejših in dolgotrajnejših nalivih je možen hiter porast in razlivanje manjših vodotokov ter hudournikov na območju celotne Slovenije. V drugem delu noči na torek se bo vremensko dogajanje postopno povsod umirilo.

Hidrološko opozorilo FOTO: ARSO