Nedeljo zaznamovali dolgotrajnejši nalivi, ponekod zalivalo hiše

Nedelja je bila vremensko najbolj nestabilen dan tega tedna. Del zahodne in severne Slovenije so že zjutraj zajele krajevne padavine, ki so se popoldne okrepile in razširile nad večji del države. Nevihte so povzročile nekaj težav predvsem na vzhodu države, kjer je meteorna voda zalila nekaj stanovanjskih objektov.

Včerajšnja sobota je bila pri nas najtoplejši letošnji dan do zdaj. V Posavju se je prvič letos ogrelo do 30 stopinj Celzija in tudi drugod nismo veliko zaostajali. Žal so pregreto ozračje popoldne ponekod ohladile plohe in nevihte, ki so bile lokalno kar močne, ponekod je padala tudi toča, ki je med drugim pobelila Roglo.

Še več nevihtnega dogajanja smo dočakali v nedeljo, ko se je čez naše kraje pomikal višinski ciklon. V severni in zahodni Sloveniji je bilo že od jutra oblačno z občasnimi padavinami. Nevihte z nalivi so se popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Močna neurja so povzročila nekaj težav na vzhodu države. Okoli 10. ure je občino Dobrna zajelo neurje, ki je zalivalo stanovanjske hiše in ceste. Gasilci PGD Dobrna so izčrpali meteorno vodo in očitili ceste. V občini Ormož je zaradi močnega dežja meteorna voda zalila tri stanovanjske objekte in nanesla umazanijo na cestišča. Tudi v Slovenskih Konjicah in v Zrečah so gasilci iz objektov črpali meteorno vodo in čistili cestišča, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

icon-expand Čaka nas nevihtno pester dan. FOTO: Dreamstime

Ker se je v višinah nekoliko ohladilo, pri tleh pa se je še zadrževal topel in vlažen zrak, je bilo ozračje zelo nestabilno. Ponekod so tako nastajale močnejše nevihte. Temperaturna slika je bila temu primerno zelo razgibana. Pred nevihtami se je v južni polovici Slovenije ogrelo do 25 stopinj Celzija, ob nevihtah pa ohladilo tudi za več kot 10 stopinj manj.

Kakšno vreme nam prinašajo prihodnji dnevi? Tudi ponedeljek bo v znamenju spremenljive oblačnosti. Krajevne padavine - plohe in posamezne nevihte, se bodo dopoldne pojavljale predvsem v vzhodni, popoldne pa tudi v zahodni Sloveniji. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V noči na torek se bo zjasnilo, zato bo po nekaterih nižinah nastala megla. Torek bo sprva jasen, sredi dneva in popoldne pa bo nastajala spremenljiva kopasta oblačnost. Na severu se lahko spet razvije kakšna nevihta. V nadaljevanju tedna se vreme ne bo veliko spremenilo, kar pomeni, da bodo dopoldnevi večinoma sončni, ob popoldnevih pa bo več oblačnosti. Predvsem nad hribi bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo malo nad 25 stopinjami Celzija.