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Slovenija

Popoldne in zvečer nove nevihte, tudi močnejše

Ljubljana, 15. 07. 2026 10.49 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Nevihta

Po torkovem burnem dogajanju na severu in severovzhodu države Agencija za okolje za danes popoldne in zvečer napoveduje nove nevihte. Te bodo tokrat pogostejše predvsem v notranjosti Slovenije.

V notranjosti države bodo danes popoldne nastale posamezne krajevne nevihte, razvije se lahko tudi kakšna močnejša.

Zvečer in ponoči pa bo razvoj vremena odvisen od nevihtnega dogajanja v severni Italiji. Nevihte, ki bodo nastale tam, bodo nato preko Jadrana potovale proti našim krajem.

Neurje.si poroča, da bodo danes lokalno možni intenzivni nalivi in močni sunki vetra s točo. Največ možnosti za nastanek močnejše nevihte bo po trenutnih izračunih portala na severozahodu, v osrednjem delu države ter na Dolenjskem, v Beli krajini ter v delu Zasavja.

Ob tem na potencialno burno vremensko dogajanje opozarjajo tudi vse, ki dopustujejo na Hrvaškem. Zvečer bi se lahko namreč nad severnim Jadranom razvil in okrepil organiziran nevihtni sistem.

Po napovedih Agencije za okolje bodo padavine pri nas do jutra ponehale, četrtek pa bo sprva precej oblačen. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.

V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami.

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