Popoldne in zvečer povečana možnost nastanka močnejših neviht

Nestabilnost ozračja, ki je posledica pomika oslabljene vremenske fronte prek srednje Evrope proti vzhodu, bo spet povzročila nastanek krajevnih neviht. Te se bodo pozno popoldne in zvečer združevale v večje sisteme, ki bodo prepotovali dobršen del države. Ob nevihtah se bodo pojavljali nalivi in močni sunki vetra, zelo verjeten je tudi pojav toče. Arso je za večji del Slovenije izdal oranžno opozorilo.

Danes lahko pričakujemo hitro menjavanje sonca in oblakov. Dopoldne bo večinoma suho, sredi dneva in popoldne pa bodo nastajale nevihte, ki bodo sprva verjetnejše nad hribovitimi predeli. Ker bo njihovo pomikanje razmeroma počasno, se bodo nad istimi območji lahko obnavljale dalj časa. To bo za posledico imelo lokalno večjo količino padavin, ki lahko povzroči težave z nekaterimi hudourniškimi vodotoki.

Za večji del Slovenije velja oranžno opozorilo. FOTO: ARSO

Proti večeru se bo nevihtno dogajanje stopnjevalo. Zaradi krepitve vetra v višinah se bodo nevihte nad gorskimi predeli Avstrije povezovale v večje sisteme, ki se bodo nato od severozahoda pomikali tudi nad Slovenijo. Poleg nalivov bodo glavno nevarnost predstavljali še močni sunki vetra in toča, ki bo lokalno lahko tudi debelejša. Ob morju, kjer bo možnost nastanka neviht najmanjša, se bo ogrelo do 31 stopinj Celzija. Še kakšna več bo na Goriškem. Drugod po državi bomo izmerili od 26 do 30 stopinj Celzija. Kako kaže v prihodnjih dneh? Najkasneje do četrtkovega jutra bodo krajevne padavine povsod ponehale. Čez dan bo kar nekaj sonca, možnost za nastanek popoldanskih ploh in neviht pa bo po nižinah razmeroma majhna. Jutranje temperature se bodo v večjem delu države gibale od 15 do 19, dnevne pa od 25 do 29 stopinj Celzija.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV