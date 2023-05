Popoldne in zvečer spet možni močni nalivi s točo

Vreme nam je včeraj znova pokazalo manj prijazen obraz. Po najvišjih letošnjih temperaturah, marsikje je le kakšna stopinja zmanjkala do prve letošnje tridesetice, so majsko vročino v drugem delu popoldneva marsikje prekinile nevihte, ki so zaradi velike nestabilnosti ozračja prerasle v lokalna neurja. Nastajali so močni nalivi, ponekod je klestila tudi toča, ki je severno od Maribora dosegla velikost kokošjega jajca.

Včerajšnje burno vremensko dogajanje je bilo posledica visokih temperatur pri tleh in manjše višinske ohladitve, ki je Slovenijo dosegla sredi dneva. V krajih severno od Alp se je ohladilo, južno od njih pa se je pri tleh zadrževal zelo topel in vlažen zrak, kar je tudi omogočilo nastanek nevihtnih oblakov.

Tudi danes močnejše nevihte

Po kratkotrajnem premoru marsikje v severni polovici Sloveniji spet dežuje, čez dan pa bo dež z nevihtami prešel večji del države. Zaradi vpliva oslabljene hladne fronte je tudi danes pričakovati precej burno vremensko dogajanje, a za razliko od včeraj, ko so se neurja razbesnela predvsem v severnem delu Slovenije, bo danes bolj nevihtno na zahodu in jugu Slovenije.

Največ neviht je popoldne pričakovati na Primorskem in Notranjskem, kjer je danes tudi največja verjetnost za nastanek lokalnih neurij s točo. Nevihte se bodo nato od tam z višinskim jugozahodnim vetrom pomikale nad osrednjo Slovenijo in Gorenjsko. Kakšna nevihta bo lahko sredi dneva in popoldne nastala tudi drugod, še zlasti na Dolenjskem, Koroškem in Štajerskem.

Ker bo pomikanje nevihtnih celic razmeroma počasno, lahko lokalno pade večja količina dežja in toče. Ob krajevnih nalivih se pričakuje ponoven porast posameznih manjših rek in hudournikov, ki lahko ob tem tudi poplavijo. Zaradi krajevnega značaja ploh in neviht bo sicer količina padavin zelo raznolika. Medtem ko bo lahko vreme ponekod spet povzročalo težave, bo marsikje dežja le za vzorec ali pa bo ostalo celo suho.

Rumeno vremensko opozorilo

Zaradi možnosti krajevnih neviht je Agencija RS za okolje za današnji dan za celotno državo izdala rumeno vremensko opozorilo. Kot so zapisali, so lokalno možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. "Bodite pozorni na bližajoče se nevihtne oblake. Med nevihto se ne zadržujte na izpostavljenih mestih, počakajte na varnem mestu, nevihta običajno ne traja dolgo."