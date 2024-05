Popoldne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer še okrepile

Po napovedih vremenoslovcev se bo od zahoda postopno pooblačilo. Na severozahodu bo proti poldnevu začelo deževati, popoldne bodo krajevne plohe in kakšna nevihta tudi drugod po Sloveniji. Ob morju bo začel pihati jugo. Zvečer in ponoči se bodo plohe in nevihte okrepile in zajele vso Slovenijo.