Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Popoldne možne plohe, nato se bo ogrelo do skoraj 30 stopinj Celzija

Ljubljana, 03. 09. 2025 10.02 | Posodobljeno pred 7 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
1

Po vremensko pestrem torku, ko je predvsem na jugozahodu države padla večja količina dežja, je danes nekaj padavin še možnih predvsem na vzhodu in v osrednjem delu države. Na zahodu bo jasno, napovedujejo na Arsu. Postopoma se bo tudi ogrelo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Popoldne bo v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu, kjer tudi za četrtek napovedujejo jasno vreme, le po nižinah v notranjosti države bo zjutraj megla. Ogrelo se bo vse do 29 stopinj Celzija.

Sončen bo tudi petek, popoldne bodo sicer v notranjosti Slovenije posamezne plohe ali nevihte. "V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo v notranjosti nekaj nizke oblačnosti. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja," piše na strani Arsa.

Povsem drugače kot v torek, ko se je že zgodaj zjutraj nad hrvaško Istro odprlo nebo. Nevihtna linija se je nato pomaknila tudi nad Obalo. Najhuje je bilo v piranski občini, predvsem zaradi poplavljanja Dragonje. Največji pretok reke je bil ob 11. uri, in sicer 129 kubičnih metrov na sekundo. Tako velik pretok Dragonja v povprečju doseže enkrat na 100 let.

Preberi še Obilno deževje na Obali, največ škode v piranski občini
vreme napoved plohe temperature sonce
Naslednji članek

Rešil prestrašeno voznico, ki ne zna plavati: 'Bila je izjemno hvaležna'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jedupančpil
03. 09. 2025 10.12
eh
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198