Popoldne možne plohe, nato se bo ogrelo do skoraj 30 stopinj Celzija

Popoldne bo v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu, kjer tudi za četrtek napovedujejo jasno vreme, le po nižinah v notranjosti države bo zjutraj megla. Ogrelo se bo vse do 29 stopinj Celzija.

Sončen bo tudi petek, popoldne bodo sicer v notranjosti Slovenije posamezne plohe ali nevihte. "V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo v notranjosti nekaj nizke oblačnosti. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja," piše na strani Arsa.

Povsem drugače kot v torek, ko se je že zgodaj zjutraj nad hrvaško Istro odprlo nebo. Nevihtna linija se je nato pomaknila tudi nad Obalo. Najhuje je bilo v piranski občini, predvsem zaradi poplavljanja Dragonje. Največji pretok reke je bil ob 11. uri, in sicer 129 kubičnih metrov na sekundo. Tako velik pretok Dragonja v povprečju doseže enkrat na 100 let.