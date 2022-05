Popoldne nam že prinaša prve letošnje tridesetice

Zelo topel je bil že včerajšnji dan, ko smo v večjem delu Slovenije izmerili najvišje temperature po lanskem septembru. Najtopleje je bilo na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. V Novem mestu, Krškem, Črnomlju in Cerkljah ob Krki se je po podatkih Arsa ogrelo do 29 stopinj Celzija. Le stopinjo manj so termometri pokazali v Ljubljani, Celju, Trebnjem, Velenju in celo na Ravnah na Koroškem. Tudi drugod so temperature večinoma presegle 25 stopinj Celzija, izjema so bili le višje ležeči kraji nad okoli 700 metrov nadmorske višine in zaradi hladnega vetra z morja tudi obalna mesta. Morje, ki je včeraj v Kopru imelo 18 stopinj Celzija, se namreč ne ogreva tako hitro kot ozračje, zato so temperature v Istri spomladi in v prvem delu poletja pogosto nižje kot v preostalem delu Slovenije.

Pred nami najtoplejši majski dan v zadnjih petih letih

Danes se bo nad nami zadrževal še toplejši zrak. V večjem delu vzhodne Slovenije bodo temperature ob šibkem jugozahodnem vetru prvič letos dosegle in predvsem v Pomurju in Posavju lahko za kakšno stopinjo tudi presegle 30 stopinj Celzija. Na Gorenjskem, Koroškem, Kočevskem, Goriškem in v osrednji Sloveniji bodo najvišje temperature od 26 do 29 stopinj Celzija, nekaj manj bodo termometri pokazali na Notranjskem in ob morju.