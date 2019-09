Popoldne nas bo dosegel močnejši pas dežja

Prvi dan koledarske jeseni bo zaznamovalo oblačno in mokro vreme. Po manjših krajevnih padavinah, ki se bodo pojavljale dopoldne, bo popoldne zahodno Slovenijo dosegel močnejši pas dežja, ki se bo do večera razširil nad vso državo. Predvsem na jugu so možne nevihte z močnejšimi nalivi.

Od sončnega vremena, ki nas je razveseljevalo v preteklem tednu, smo se za nekaj časa poslovili, prav tako tudi od jutranje svežine. Današnje jutro je namreč občutno toplejše, kot smo jih bili vajeni v preteklih dneh, saj se je le v krajih z več jasnine uspelo ohladiti malo pod 10 stopinj Celzija, v večjem delu Slovenije pa smo izmerili od 13 do 17 stopinj Celzija.

Popoldne nas bo od zahoda dosegel močnejši pas dežja. FOTO: Dreamstime

Našim krajem se približuje atlantska vremenska fronta, dogajanje pa bo še dodatno razgibal plitev ciklon, ki je nastal nad Jadranom. Dopoldne bo v večjem delu Slovenije suho. Med oblaki bo tu in tam lahko posijalo tudi nekaj sončnih žarkov, še zlasti to velja za Štajersko in Prekmurje. Popoldne, okvirno med 13. in 15. uro, bo Slovenijo iznad sosednjih pokrajin Italije dosegel močnejši pas dežja, ki se bo počasi pomikal v notranjost države. Najkasneje, šele zvečer, bo začelo deževati v Pomurju. Tu se bo ob nekaj sončnih žarkih ogrelo do prijetnih 23 stopinj Celzija. V večjem delu Slovenije bo od 18 do 21, na Gorenjskem pa 16 stopinj Celzija.

Dež bo v popoldanskih in večernih urah kar intenziven. Predvsem na jugu države so možne nevihte s krajevno močnejšimi nalivi, ki lahko v kratkem času prinesejo več kot 30 litrov dežja na kvadratni meter. Arso ob tem opozarja na možnost hitrejšega porasta manjših vodotokov, ki se lahko v manjšem obsegu tudi razlijejo.

Torek bo večinoma suh, a že v sredo prihaja nova fronta V noči na torek bo v večjem delu države še deževalo, do torkovega jutra pa bodo padavine ponehale, najkasneje na Dolenjskem in v Beli krajini. Torek bo tako večinoma suh. Na Primorskem se bo delno zjasnilo, nekaj sonca bo občasno tudi drugod po državi. Veter bo oslabel in ponehal. Zjutraj bo malo nad 10, čez dan pa malo nad 20 stopinj Celzija. V sredo se bo prek Alp pomaknila nova atlantska fronta, ki bo vplivala tudi na vreme pri nas. Predvsem popoldne in zvečer bo spet deževalo, padavine pa se bodo po današnjih izračunih marsikje nadaljevale tudi v noč na četrtek.

