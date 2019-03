Popoldne nas bo prešla izrazita hladna fronta

V zadnjih dneh smo uživali v soncu in za ta čas zelo visokih temperaturah. Najtopleje je bilo na Primorskem, kjer se je ogrelo kar do 25 stopinj Celzija, in tudi drugod je bilo okoli 22 stopinj Celzija. A že danes bo povsem drugače. Vreme pri nas bo namreč krojil prodor občutno hladnejšega zraka, kar pomeni, da se bomo vsaj za kakšen teden poslovili od tako visokih temperatur.

Dopoldne se bo povsod pooblačilo. Krajevne padavine, ki se trenutno pojavljajo v severni Sloveniji, se bodo sredi dneva okrepile in popoldne razširile nad vso državo. Na zahodu in jugu so možne tudi posamezne nevihte. Ob prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severni veter in meja sneženja se bo z začetnih 1700 metrov zvečer spustila do nadmorske višine okoli 600 metrov, lokalno lahko tudi nižje. Na Primorskem bo večji del dneva še pihal južni veter, proti večeru pa bo zapihala zmerna burja.

Pred fronto bo še razmeroma toplo. Najvišje temperature bodo na Dolenjskem in v Beli krajini in Posavju sredi dneva okoli 16 stopinj Celzija. Še topleje bo na Primorskem, kjer bo do 20 stopinj Celzija. Precej hladneje bo na severu države, kjer bo okoli 10 stopinj Celzija. Pozno popoldne in zvečer se bo povsod občutno ohladilo.

Kako kaže v prihodnjih dneh?

V noči na torek se bo vremensko dogajanje povsod umirilo. Padavine bodo ponehale in zjasnilo se bo. Torek bo tako sončen, a hladen. Občutek svežine bo še dodatno stopnjeval severovzhodni veter, na Primorskem pa burja. Najvišje temperature bodo le s težavo presegle 10 stopinj Celzija.