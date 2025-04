Konec tedna manj dežja in več sonca, v ponedeljek tudi do 25 stopinj Celzija

Danes bo sprva pretežno oblačno in večinoma suho. Sredi dneva se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine, deloma nevihte, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, drugod veter južnih in vzhodnih smeri, ki se bo popoldne predvsem na severovzhodu prehodno okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24, na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija.

V petek bo spremenljivo oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastale plohe in kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj Celzija.

V soboto bo na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno in povečini suho, proti vzhodu pa bo več sonca. Pihal bo jugozahodni veter. V nedeljo kaže na deloma sončno in suho vreme, več oblakov bo na zahodu. Še bo pihal jugozahodnik, napovedujejo na Agenciji za okolje.

Ponedeljek pa bo, kot kaže, najtoplejši dan. Termometri pokazali okoli 23, na vzhodu države pa lahko tudi 25 stopinj Celzija.