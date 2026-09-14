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Slovenija

Popoldne še nekaj dežja, sredi tedna prehod hladne fronte, nato sonce

Ljubljana, 14. 09. 2026 11.10 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Jesen in toplo vreme

Po sončnem vikendu se je nov teden začel z rahlimi padavinami, ki bodo možne tudi popoldne. Prešla nas bo namreč višinska motnja s hladnejšim in bolj nestabilnim zrakom, na Arsu ne izključujejo niti kakšne posamezne nevihte. Deževalo bo tudi v četrtek, medtem ko napovedi kažejo, da bo prihajajoči vikend zopet sončno in topleje.

"Zvečer se bo razjasnilo. Ob jasni noči bo jutri in v sredo zjutraj po nekaterih kotlinah nastala megla ali nizka oblačnost. Po razkroju jutranje megle bo tako jutri kot v sredo čez dan večinoma sončno. V sredo bo zapihal jugozahodni veter in popoldne bo na nebu nekaj več oblačnosti, kar bo že nakazovalo prihajajočo spremembo vremena," vreme v nadaljevanju tedna napovedujejo na Arsu.

V četrtek bo deževalo, a trenutno kaže, da bo količina nekoliko manjša kot pretekli četrtek. "Dež bo Slovenijo predvidoma zajel v noči na četrtek, ob prehodu hladne fronte pa se bo sredi dneva okrepil in razširil nad večji del države. Nekoliko se bo ohladilo."

Verjetnost padavin
Verjetnost padavin
FOTO: Arso

"Po trenutnih modelskih izračunih bo največ padavin padlo v zahodni polovici Slovenije, do petka pričakujemo med 30 in 50 mm dežja. Proti vzhodu bo količina manjša, večinoma med 10 in 20 mm," navaja Arso.

Napoved temperatur
Napoved temperatur
FOTO: Arso

Kaj nas čaka konec tedna?

Konec tedna bo na vreme pri nas vplival ciklon, ki bo nastal v naši bližini. V petek bo zato še možno nekaj padavin, ki bodo postopoma slabele in do sobote večinoma ponehale.

Kot kaže, bo prihajajoči konec tedna podoben preteklemu. Tako v soboto kot nedeljo vremenoslovci napovedujejo večinoma jasno vreme z najvišjo dnevno temperaturo okoli 25 stopinj Celzija.

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