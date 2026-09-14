Popoldne še nekaj dežja, sredi tedna prehod hladne fronte, nato sonce

"Zvečer se bo razjasnilo. Ob jasni noči bo jutri in v sredo zjutraj po nekaterih kotlinah nastala megla ali nizka oblačnost. Po razkroju jutranje megle bo tako jutri kot v sredo čez dan večinoma sončno. V sredo bo zapihal jugozahodni veter in popoldne bo na nebu nekaj več oblačnosti, kar bo že nakazovalo prihajajočo spremembo vremena," vreme v nadaljevanju tedna napovedujejo na Arsu.
V četrtek bo deževalo, a trenutno kaže, da bo količina nekoliko manjša kot pretekli četrtek. "Dež bo Slovenijo predvidoma zajel v noči na četrtek, ob prehodu hladne fronte pa se bo sredi dneva okrepil in razširil nad večji del države. Nekoliko se bo ohladilo."
"Po trenutnih modelskih izračunih bo največ padavin padlo v zahodni polovici Slovenije, do petka pričakujemo med 30 in 50 mm dežja. Proti vzhodu bo količina manjša, večinoma med 10 in 20 mm," navaja Arso.
Kaj nas čaka konec tedna?
Konec tedna bo na vreme pri nas vplival ciklon, ki bo nastal v naši bližini. V petek bo zato še možno nekaj padavin, ki bodo postopoma slabele in do sobote večinoma ponehale.
Kot kaže, bo prihajajoči konec tedna podoben preteklemu. Tako v soboto kot nedeljo vremenoslovci napovedujejo večinoma jasno vreme z najvišjo dnevno temperaturo okoli 25 stopinj Celzija.
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