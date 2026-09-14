Popoldne še nekaj dežja, sredi tedna prehod hladne fronte, nato sonce

"Zvečer se bo razjasnilo. Ob jasni noči bo jutri in v sredo zjutraj po nekaterih kotlinah nastala megla ali nizka oblačnost. Po razkroju jutranje megle bo tako jutri kot v sredo čez dan večinoma sončno. V sredo bo zapihal jugozahodni veter in popoldne bo na nebu nekaj več oblačnosti, kar bo že nakazovalo prihajajočo spremembo vremena," vreme v nadaljevanju tedna napovedujejo na Arsu.

V četrtek bo deževalo, a trenutno kaže, da bo količina nekoliko manjša kot pretekli četrtek. "Dež bo Slovenijo predvidoma zajel v noči na četrtek, ob prehodu hladne fronte pa se bo sredi dneva okrepil in razširil nad večji del države. Nekoliko se bo ohladilo."