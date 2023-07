Burnega vremenskega dogajanja še ni konec: spet bodo nastali večji nevihtni sistemi

Krajevna neurja lahko nastanejo po vsej Sloveniji, še zlasti verjetna pa so na jugu države, kjer lahko ob veliki nestabilnosti ozračja lokalno pada tudi debela toča. Spet so možni tudi vetrolomi, poleg tega pa lahko pade večja količina dežja, zato lahko silovito narastejo in poplavijo posamezni hudourniški vodotoki. Ta pojav je najbolj verjeten na severovzhodu Slovenije, kjer vodotoki po včerajšnjem neurju ohranjajo velike pretoke. Neurja bodo, kot vse kaže, ponovno zajela tudi Istro in Kvarner. Nekatera območja bo lahko prešlo tudi več močnejših neviht.

Tokrat bodo nevihte nastajale nad Slovenijo in bosta njihova lokacija in čas nastanka še težje napovedljiva kot v petek, ko so nevihtni sistemi nastali nad sosednjo Italijo in potovali proti našim krajem, poroča Arso.

Po petkovih neurjih na delu 106 gasilskih enot

Petkova neurja so po državi sicer povzročila številne preglavice, ki jih bodo ponekod gasilci odpravljali tudi danes. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so do petka do 18. ure po državi zabeležili 245 dogodkov. Posledice neurij je odstranjevalo 106 gasilskih enot.

Od 18. ure v petek do 6. ure danes je bilo po podatkih uprave zaradi neurij na terenu 32 gasilskih enot. Zabeležili so 102 dogodka, od tega 39 na območju regijskega centra Slovenj Gradec, 25 na območju regijskega centra Celje, 17 na območju regijskega centra Ljubljana, 14 na območju regijskega centra Koper, pet na območju regijskega centra Novo mesto, štiri na območju regijskega centra Brežice, po tri na območjih regijskih centrov Maribor, Postojna in Trbovlje, dva na območju regijskega centra Kranj in enega na območju regijskega centra Nova Gorica.

Gasilci so predvsem odstranjevali podrta drevesa in prekrivali odkrite strehe objektov ter prečrpavali meteorno vodo iz objektov. Zaradi močnega deževja so nastajali večji hudourniki in narasli vodotoki, ki so poplavljali prostore objektov in vozišča. Prav tako se je sprožilo več zemeljskih plazov, je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje.