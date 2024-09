Popoln jesenski oddih v hrvaški prestolnici: Z Mastercardom si zagotovite 25% ugodnejšo namestitev v hotelu Zonar Zagreb

Jesen je idealen čas za obisk Zagreba – temperature so še vedno prijetne, v mestu se odvija cela vrsta različnih dogodkov, od koncertov do razstav in predstav, jesenske barve pa mestu dajejo poseben čar. Zato bi bilo res škoda zamuditi bivanje v hrvaški prestolnici, pa čeprav le za konec tedna.

Če načrtujete obisk glavnega mesta v naslednjem obdobju, imata hotelska hiša Maistra in Mastercard za vas posebno ponudbo: 25% popusta na bivanje v Hotelu Zonar Zagreb do 29. novembra letos. Vse kar morate storiti je rezervirati bivanje na spletni strani, vnesti kodo MASTERCARD in plačilo opraviti v hotelu Zonar s svojo Mastercard kartico.

Hotel Zonar ponuja popolno kombinacijo modernega luksuza in mestnega življenja. Nahaja se v širšem centru Zagreba, zato je idealen za vse, ki nameravajo raziskovati hrvaško prestolnico in njeno okolico zaradi bližine avtocestnega izvoza. Ta hotel je zasnovan kot urbana oaza, kjer se srečujejo gostje različnih profilov. Za profesionalne športnike je to mesto za rekreacijo in aktivni počitek, poslovneže privlači s svojimi prostori za konference in delo, svetovne popotnike in tiste, ki si želijo oddih, pa s svojo bogato ponudbo različnih vsebin in aktivnosti.