Popoln tekaški izziv v objemu Julijskih Alp

Tek je zagotovo ena izmed aktivnosti, ki vsako leto pritegne več in več ljudi. V zadnjih letih pa smo priča predvsem razcvetu aktivnosti v naravi, med katerimi je tudi trail tek. Ali ste vedeli, da je trail tek popolna izbira tudi za praktično čiste tekaške začetnike?

icon-expand Trail tek v idilični naravi Julijskih Alp FOTO: Peter Koren

Številni tekači so tako mesta raje zamenjali za naravo in cesto za prekrasne stezice. Poleg tega pa so se v trail teku našli tudi drugi ljubitelji aktivnosti v naravi, saj gre pri trail teku predvsem za doživetje v naravi in doseženi čas pogosto ni tako v ospredju kot na cestnih tekih. Prekrasna stezica, ki se vije skozi zeleno naravo. Vmes nas razvaja nežen prš vetra, za glasbeno kuliso pa skrbi ptičje petje in nežno žuborenje alpskega potočka. Po krajšem vzponu pa nas pričaka idiličen razgled na vršace Julijskih Alp. Se bere lepo, kajne? Še lepše pa je to doživeti v živo na teku Julian Alps Trail Run. Dogodek, ki bo od 16. do 18 septembra, je k prijavi do zdaj pritegnil že več kot 1300 tekačev, ki bodo uživali na prekrasnih stezicah v okolici Kranjske Gore. Tisti na daljših tekaških preizkušnjah pa bodo izkusili še prekrasno naravo v okolici Kobarida v Dolini Soče, Radovljice in Žirovnice. Za prijavo smo vam tokrat pripravili tudi kodo TEK10, s katero ob prijavi na spletni strani prejmete 10% popust. Julian Alps Trail Run je tek, ki bo pritegnil predvsem ljubitelje naše prekrasne alpske pokrajine. Tisti, ki bi tek vzeli bolj kot doživetje in zanimiv tekaški izlet, boste odličen jesenski tekaški izziv našli na 10 in 15 kilometrov dolgih trasah. Za tiste, ki si morda želite malce večjih izzivov, pa so na voljo razdalje na 30, 60, 100 in 170 kilometrov.

Razbijamo trail tekaške mite Čeprav gre pri trail teku predvsem za nepozabno doživetje v naravi, za druženje in uživanje, številni še vedno trail teku pripisujejo pridevnike ekstremizma, ki naj bi bil dostopen le tistim najbolje pripravljenim. To seveda drži na dolgih razdaljah, na krajših pa srečujemo predvsem tekače začetnike in tiste, ki jih vidimo na cestnih desetkah. Za vas pa smo spodaj razbili še nekaj mitov, ki so povezani s trail tekom: 1. Gorski tek je za ekstremiste Trail tek ni gorski tek! Trail tek je predvsem tekaško-pohodniško doživetje v naravi. Gre za kombinacijo teka, hoje in vmesnega uživanja v prekrasni naravi. Vmes pa si seveda ne pozabite vzeti minute odmora in časa za zajem prekrasnih trenutkov v obliki fotografije ali videa za prekrasen spomin na dosežek in doživetje. 2. Jaz še po ravnem komaj tečem, v klanec pa sploh ne zmorem V klanec hodi tudi večina najboljših tekmovalcev! Začetniki, ki razmišljajo o trail teku, pogosto verjamejo, da bo treba v tekaškem koraku premagati vse klance. Realnost pa je takšna, da večina klance samo odhodi v malce hitrejšem pohodnem koraku, zato je vsakršna skrb popolnoma odveč! Ob tem se vedno najdejo tudi prijazne besede in spodbuda sotekačev, da težji vzponi minejo občutno hitreje. 3. Najprej se pripravim za 10 kilometrov na cesti, nato bom šele pripravljen za trail Napaka, 10 kilometrov na trail teku boste premagali lažje! Še vedno pogosto velja prepričanje, da je trail tek za tiste bolj resne rekreativne športnike. Saj je poleg kilometrov treba premagati tudi višinske metre. To, da se klance v večini prehodi, smo že obdelali. Hkrati pa je zaradi izmenjevanja terena celo lažje premagati 10 ali 15 kilometrov na trail teku kot pa na klasičnem cestnem teku. Hkrati prekrasne stezice in dih jemajoča narava poskrbijo še za precej večjo atraktivnost teka kot cesta in asfalt.

icon-expand Tekači so v zadnjih letih mesta raje zamenjali za stezice v prekrasni naravi. FOTO: Peter Koren

Kaj vas čaka na Julian Alps Trail Run? Izbirate lahko med kar 6 razdaljami! Za začetnike in tekače uživače – 10 km Proteini.si Funny trail in 15 km Speed trail Enostavni, a zato nič manj atraktivni trasi sta namenjeni tistim, ki se s trail tekom bolj šele spoznavate oziroma enostavno uživate na krajših trasah v prekrasni naravi. Obe trasi sta krožni s štartom in ciljem v Kranjski Gori. Pot pa vas bo vodila po prekrasni stezici ob Pišnici v smeri jezera Jasna, kjer bo čas tudi za kakšno lepo spominsko fotografijo. Trasi se nato obrneta v smeri Gozd Martuljka, od koder 10 km trasa zavije nazaj proti Kranjski Gori, na daljši 15 km razdalji pa vas čaka še vzpon mimo Jermanovega slapu do Srednjega vrha. Tukaj se odpre prečudovit razgled na Julijske Alpe, ki vas spremlja vse do Kranjske Gore, do katere se vračate po pohodni poti Alpe Adria. In brez skrbi, za 10 km traso je limit kar 3 ure in za 15 km traso 4 ure, tako da boste imeli dovolj časa za tek, hojo in fotografiranje.

icon-expand Zabava in nepozabno tekaško doživetje na stezicah v okolici Kranjske Gore. FOTO: Peter Koren

Pravi izziv za redne tekače - 30 km Intersport Sky race in 60 km Sky trail Radi tečete in hodite v hribe? Potem sta 30 ali pa 60 km trasa zagotovo pravi izziv za vas. Prekrasen greben Karavank je pravi biser na področju trail teka. Idilične stezice, lepi tekaški tereni in dih jemajoči razgledi na Triglav ter ostale Julijske Alpe. Obe trasi potekata v eno smer, kar pomeni, da vas na štart prepeljemo z avtobusom. 60 km trasa ima štart v Žirovnici in vas pelje po grebenu Karavank vse od Stola, mimo Golice do Dovške babe in nato v smeri Kranjske Gore. 30 km trasa pa ima štart na Planini pod Golico in se na greben priključi pri Golici ter nato po isti trasi v smeri Kranjske Gore.

icon-expand Ob takšnih razgledih bodo tekaški kilometri še prehitro minevali. FOTO: Simon Zupan

Za tiste, ki imajo radi premikajo svoje skrajne meje – 100 km Ultra Sky trail in 170 km I feel Slovenia Ultra trail Gre za trasi, ki sodita v tako imenovano skupino ultra trailov. To sta zagotovo preizkušnji, ki nista primerni za vsakogar. Bosta pa pravi izziv za tiste, ki radi sežete preko svojih skrajnih meja in svojo mejo premaknete še malce višje. Obe trasi povežeta številne bisere, ki jih ponujajo naše Julijske Alpe. Tako 170 km trasa štarta v Dolini Soče in tekače pelje tudi skozi Tolminska korita ter nato ves čas nekako po obrobju Triglavskega narodnega parka v smeri Soriške planine. S 100 km traso, ki štarta v prekrasnem starem mestnem jedru Radovljice, se združita na planoti Jelovice. Skupaj nato trasi peljeta tekače mimo Blejskega jezera in v smeri Žirovnice, kjer vas čaka že prej omenjeni greben Karavank od Stola do Dovške babe in nato še zadnji del pretežno po dolini v smeri Kranjske Gore, kjer je tudi cilj najdaljših razdalj.

icon-expand Tekaška idila na grebenu Karavank od Stola do Dovške Babe. FOTO: Dejan Stanič