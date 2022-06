Popolna kinematografska izkušnja v objemu vašega doma

Kakovost slike in profesionalno ozvočenjem pa sta desetletja privabljala množice ljubiteljev sedme umetnosti. Čeprav je v zadnjem času obisk kinomatografskih dvoran upadel in so nam nove filmske uspešnice postale dostopne tudi na spletu, obisk kinodvorane še vedno velja za posebno doživetje.

Dolgo čakanje v vrsti za nakup kart, nekateri težko pričakovani filmi so lahko večkrat razprodani. Tisti, ki kino večkrat obiščete veste, da ne gre vedno vse po načrtih. Pred nami se usede visok možakar, ki nam zakrije polovico platna, zraven nas je skupina mladih, ki neprestano komentira dogajanje, se smeji in zgraža. Ob začetku predvajanja več kot polovica obiskovalcev odpira vrečke, grizlja kokice in cmoka – tudi najboljša zvočna oprema ne prekosi tega neprijetnega zvoka. Ob smešnih prizorih zmoti glasno krohotanje, ob grozljivih pa cvileče piskanje nekaterih predstavnic nežnejšega spola. Vstajanje in odhajanje/prihajanje nekaterih obiskovalcev med predvajanjem zmoti napet trenutek in še bi lahko naštevali. Vmes začutite potrebo obiska toaletnih prostorov, vendar ne želite zamuditi petih minut filma, zato je druga polovica filma sila neprijetna.

Slika nadgrajena z umetno inteligenco nevralnega Quantum procesorja 8K vsebini doda neverjetno globino in ostrino. Profesionalna Quantum Matrix tehnologija prinaša izjemno zmanjšanje prekomerne osvetljenosti slik z inovativnimi drobnimi Quantum Mini LED-lučmi , ki natančno nadzorujejo svetlobo in zagotavljajo natančno osvetlitev globlje črnine. Quantum HDR 32x tehnologija ujame najmanjše podrobnosti v bogatih in natančnih barvah ter globljem kontrastu. Da lahko uživate v vseh podrobnostih omogoča HDR10+, ki dinamično kartira tone in prilagaja barve posameznemu prizoru. Milijardo odtenkov natančnih barv pa omogoča tehnologija kvantnih pik v nano velikosti, ki gledalcu prinašajo 100-odstotni obseg barv v vsem, kar gleda.

Ogled filma v zavetju vaše dnevne sobe prinese več pozitivnih doživetij, težava, ki se pojavi je le v kakovosti slike in zvoka. Z novim Samsung Neo Qled 2022 8K televizorjem odpravite še to pomanjkljivost in tako uživate v popolnem filmskem večeru. Dodajte še zvočnike Soundbar in izkušnjo dvignite še na višjo raven.

Dolby Atmos tehnologija je tista, ki skrbi za posebno doživetje. Na nov način vam poda vse podrobnosti, zvok je razločen in z neprimerljivo globino. Object Tracking Sound Pro tehnologija poskrbi, da zvok sledi dogajanju na zaslonu v vse smeri. Gledalec se tako potopi v vsako podrobnost zvoka iz vseh kotičkov televizorja. Tehnologija zvoka SpaceFit pa analizira prostor in nato samodejno nastavi zvok TV zaslona na optimalne vrednosti. Kot v kinu! Uporabnik preprosto vklopi televizor, tehnologija SpaceFit pa uredi vse ostalo.

V kombinaciji s Soundbar zvočniki

Tehnologija Q-Symphony omogoča televizorju in Soundbar zvočnikom, da delujejo hkrati za boljši učinek odbijajočega zvoka, ne da bi za to morali utišati zvočnike na televizorju. S pomočjo tehnologije samodejnega optimiziranja zvoka, ki uporablja umetno inteligenco za optimizacijo zvoka na podlagi analize scen v resničnem času glede na njihovo vsebino, se boste zares lahko potopili v dogajanje virtualnega sveta igre. Object Tracking Sound Pro tehnologija na Neo QLED 8K modelih bo sledila dogajanju na zaslonu in pozicionirala predvajanje na zvočnikih. S tem se ustvari kar najbolj realističen zvok, ki ga slišite točno od tam, od koder bi ga morali. Tudi funkcija SpaceFit zvok analizira okolje in zvok televizorja prilagaja idealnim postavkam. Ko pa je več hrupa pride prav tehnologija Active Voice Amplifier, ki ojača govor v igri, da ne zamudite pomembnih komentarjev in napotkov za nadaljevanje vse do zmage.

Vi izberite najljubši film, Samsung televizorji NeoQLED 8K pa bodo poskrbeli za nepozabno izkušnjo. Več o celotni liniji televizorjev si lahko preberete na https://www.samsung.com/si/tvs/qled-tv/highlights/ , o soundbar zvočnikih pa na https://www.samsung.com/si/tvs/qled-tv/sound/

Resnično najboljši s posebnim darilom ob nakupu

Trije modeli Neo QLED 8K in trije modeli Neo QLED 4K so za leto 2022 pridobili certifikat z zmanjšanjem teže izdelka in porabe energije v fazi uporabe. Na natečaju iF Design Award 2022 je bil v kategoriji izdelkov, poleg drugih naprav, nagrajen prav model Neo QLED 8K.

Ob nakupu nekaterih televizorjev Samsung prejmete v začetku poletja še zvočnik Soundbar. Promocija velja za modele iz leta 2022 in traja do 17. 7. 2022 ali do porabe zalog. Več informacij o promociji najdete na https://www.samsung.com/si/offer/neo-qled-soundbar-2022/ .





Naročnik oglasa je Samsung.