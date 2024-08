Popolna kombinacija: tanek in lahek prenosnik z velikim zaslonom

ASUS Zenbook S 16 (UM5606) predstavlja pravo osvežitev na trgu prenosnikov, saj ponuja vse, kar sodoben prenosnik mora imeti, poleg tega pa premore še več zanimivih lastnosti, ki jih redko srečamo. Poglejmo, kaj vse ga krasi in komu je namenjen.

Nova vrsta materiala

Glede na to, da družina Zenbook spada v kategorijo premijskih prenosnikov, ni presenetljivo, da ima S 16 kovinsko ohišje, vendar je ASUS v tem modelu uporabil inovativno tehnologijo, ki aluminiju doda keramične lastnosti. Novi material se imenuje Ceraluminum in ohranja lahkotnost aluminija, vendar po vzoru keramike premore tudi trdnost in odpornost proti obrabi. Dokaz izredne kakovosti izdelave in trdnosti je tudi certifikat vzdržljivosti po vojaških standardih. Poleg tega Ceraluminum zagotavlja nenavaden občutek na dotik, zato se razlikuje od vseh prenosnikov, ki ste jih imeli priložnost videti in otipati. Zahvaljujoč temu ASUS Zenbook S 16 tehta le 1,5 kg in je debel le nekaj več kot en centimeter, kar je fantastičen rezultat za prenosnik, ki ima velik OLED-zaslon z diagonalo 16 palcev.