Popolna osvežitev, brez katere si Lea Plut ne predstavlja poletja

Tu nastopi Dove. Zvečer si rada privoščim ekstremno dolga tuširanja in obožujem občutek čistoče v kombinaciji s sveže oprano posteljino. Dove gel za tuširanje Ritual matcha & češnjev cvet mi poleg tega, da moji koži vrača izgubljeno svežino in mehkobo, omogoča to, da svežino nosim s seboj še cel dan.



Če k temu dodam še malce antiperspiranta Dove z matcha zelenim čajem in vonjem japonske češnje, me občutek mehkih in dišečih pazduh pomirja na ta način, da tudi če je za mano naporen dan, ne rabim razmišljati, da se bodo rezultati tega stresa poznali v obliki mokrih madežev na moji srajici.