Popolna prenova doma s kakovostno opremo

Ne glede na to, kako obsežna bo prenova vašega domovanja, za udoben in varen dom lahko veliko storite že s pravo izbiro visokokakovostne notranje in zunanje opreme. Podjetje Vrata Vranešič vam v svoji bogati ponudbi stavbnega pohištva nudi notranja vrata vrhunskega evropskega proizvajalca v številnih različnih izvedbah: od panelnih in masivnih, do stilnih in številnih drugih.

Najbolj posebna med njimi so zagotovo steklena vrata podjetja Vrata Vranešič, ki imajo celotno krilo izdelano iz 8 mm debelega kaljenega stekla, poleg tega pa so za poseben učinek še peskana. Z njimi boste tako dosegli še dodatni estetski vtis ob spreminjanju svetlobe in barv, ki jih prepuščajo v notranjost.